Новый закон о спорте, который вступит в силу 1 августа, предусматривает до июня следующего года пересмотреть все связанные со спортивной отраслью правила Кабинета министров, в том числе о присуждении денежных премий спортсменам. Ранее распределение денежных премий вызывало недовольство отдельных спортсменов. Например, в прошлом году параспортсмены Айгар Апинис и Рихард Сникус критиковали критерии присуждения денежных премий, поскольку премию было предусмотрено присудить параспортсменке Диане Крумине, а им, несмотря на высокие достижения, — нет.
Пукинскис признал, что нынешняя практика, когда из-за ограниченного финансирования приоритет в получении денежных премий отдается спортсменам олимпийских видов спорта, не является полностью справедливой.
«С отраслью были разные дискуссии, но изменения определенно могут быть», — сказал чиновник.
В этом году на выплату денежных премий спортсменам планируется запросить у правительства 1,48 миллиона евро из средств на непредвиденные расходы. В бюджете МОН на эти цели ежегодно предусматривается лишь символическая сумма, поскольку в начале года невозможно прогнозировать достижения спортсменов. В этом году из бюджета МОН на денежные премии предусмотрено выплатить 42 686 евро. После обобщения заявок их оценивает Латвийский национальный совет по спорту, а окончательное решение о выделении финансирования принимает правительство. В настоящее время на получение денежных премий выдвигаются все спортсмены, соответствующие установленным критериям.
Заявки на денежные премии за высокие достижения обычно оцениваются раз в год, но в годы зимних Олимпийских игр этот вопрос может рассматриваться дважды.
В этом году денежные премии могут получить спортсмены за выдающиеся достижения на XXV зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх 2026 года, летних Сурдлимпийских играх 2025 года, в финальных соревнованиях Кубка мира по баскетболу 3×3 и на чемпионате мира по пляжному волейболу.
Латвийский национальный совет по спорту в четверг также рассмотрел вопрос о проведении в Латвии нескольких международных соревнований в ближайшие годы. Среди запланированных мероприятий — чемпионат Европы по джиу-джитсу (не-ваза) и чемпионат мира по гиревому спорту в этом году, финальный турнир чемпионата Европы по футболу U-17, чемпионат мира по флорболу U-19 и чемпионат мира по кроссминтону в 2027 году, а также чемпионат мира по велоспорту BMX в 2030 году.
Решение совета не гарантирует выделения государственного финансирования. Организаторы смогут претендовать на софинансирование в пределах возможностей государственного бюджета, но в случае недостаточного финансирования расходы придется покрывать самим организаторам или их спонсорам.
Соревнования в Латвии смогут проводиться только при условии, что в них не будут участвовать спортсмены, спортивные работники или другие лица из России и Беларуси, в том числе в статусе нейтральных спортсменов.
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