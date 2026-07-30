В этом году на выплату денежных премий спортсменам планируется запросить у правительства 1,48 миллиона евро из средств на непредвиденные расходы. В бюджете МОН на эти цели ежегодно предусматривается лишь символическая сумма, поскольку в начале года невозможно прогнозировать достижения спортсменов. В этом году из бюджета МОН на денежные премии предусмотрено выплатить 42 686 евро. После обобщения заявок их оценивает Латвийский национальный совет по спорту, а окончательное решение о выделении финансирования принимает правительство. В настоящее время на получение денежных премий выдвигаются все спортсмены, соответствующие установленным критериям.

Заявки на денежные премии за высокие достижения обычно оцениваются раз в год, но в годы зимних Олимпийских игр этот вопрос может рассматриваться дважды.

В этом году денежные премии могут получить спортсмены за выдающиеся достижения на XXV зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх 2026 года, летних Сурдлимпийских играх 2025 года, в финальных соревнованиях Кубка мира по баскетболу 3×3 и на чемпионате мира по пляжному волейболу.