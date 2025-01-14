Борьба за место «у розетки»: на станции зарядки электромобилей в Риге кипят нешуточные страсти

«Компания Bolt нарушает все возможные правила. Я сейчас звоню, чтобы сообщить, что их электромобили заряжаются на публичной станции зарядки Tesla возле торгового центра Akropole. Водители ведут себя грубо и ругаются, потому что им всё равно — ни на правила Bolt, ни на какие-либо правила и законы. Однако в правилах Tesla сказано, что автомобили, используемые для коммерческой деятельности, не могут заряжаться на этой станции», — рассказал Михаил.

Не только Михаил заметил зелёные Tesla с наклейками Bolt, водители которых создают конфликты у станции зарядки и даже угрожают физической расправой.

«Вроде бы по правилам нельзя, но нигде невозможно найти конкретное указание, чтобы можно было им показать и сказать: вот здесь написано, что запрещено», — добавляет водитель Кристина.

При осмотре бесплатной станции быстрой зарядки видно, что на ней есть соответствующий дополнительный знак и указание, что место предназначено только для зарядки моделей Tesla. Однако других правил, регулирующих, кто и как может пользоваться этой станцией, не указано.

«Здесь вообще постоянно происходят конфликты. Можно стоять в очереди, и кто-то просто приезжает и пытается влезть без очереди. Одна женщина даже толкнула меня», — рассказала Кристина.

Согласно информации на официальном сайте Tesla, в Латвии есть только две суперстанции зарядки — в Риге и в Резекне. Администрация торгового центра Akropole поясняет, что данные зарядные устройства были установлены для обеспечения бесплатной зарядки всех автомобилей Tesla, независимо от того, принадлежат они частным лицам или компаниям. Однако связавшись с поддержкой Tesla, программа «Bez Tabu» выяснила противоположное.

«Если автомобиль используется в качестве такси, то бесплатная зарядка, которую мы предоставляем клиентам, не должна использоваться. Это правило касается любых автомобилей, используемых для коммерческих целей, — их нельзя заряжать на этой станции. Если мы узнаём об этом, то можем заблокировать возможность быстрого заряда для данного автомобиля», — сообщил представитель Tesla.

Правда, строгие правила можно найти только на официальном сайте Tesla, и то не сразу.