Фура перегородила обе полосы: ДТП на Даугавгривас в Риге (дополнено)

ДТП произошло на улице Даугавгривас после пересечения с улицей Лилияс. Как сообщают очевидцы, грузовой автомобиль пытался повернуть налево на территорию промышленной зоны, но водитель неправильно рассчитал угол. В результате автомобиль застрял, перекрыв обе полосы движения и фактически отрезав главный путь в Болдераю от остальной части города.

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции, однако сформировалась огромная пробка из машин. Общественный транспорт также не может проехать, и автобусы направляются в объезд по улице Лилияс.

В социальных сетях уточняют, что на улице Даугавгривас все таки произошла авария и грузовой автомобиль не просто застрял при повороте, но также столкнулся с другим участником движения - легковым автомобилем. Также сообщается, что это не единственная авария в Пардаугаве.

Сообщается, что водитель фирмы CleanR оборвал провода троллейбусу номер девять на Ранькя дамбис. И наконец: массовая авария на бульваре Узварас, заблокировавшая движение трамваям. Предприятие Rīgas Satiksme сообщает, что движение трамваев уже восстановлено, но возможны задержки.