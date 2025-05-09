Бизнес РФ инвестирует в экономику Кубы более 1 млрд долларов

В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. В аппарате Чернышенко тогда уточнили, что предусматривается расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование товарообмена, инвестиций, а также укрепление связей между деловыми сообществами двух стран.

"В рамках этого плана российские компании и бизнесмены выразили желание и подтвердили готовность инвестировать в кубинскую экономику более 1 миллиарда долларов", - сообщил вице-премьер РФ.

"Предстоит еще много тяжелой работы, мы будем продвигаться постепенно", - отметил Чернышенко, добавив, что "невозможно добиться всего сразу - как по волшебству".