Издание сообщает, что им не удалось выяснить, числится ли этот человек всё ещё в потенциально претендующей на тендер компании, а в Рижской думе пролить на это свет отказались. 29 июня Комитет по вопросам транспорта и сообщения Рижской думы не вынес этот вопрос на повестку дня. В июле заседаний не предусмотрено, следующее состоится только в августе.
Несколько месяцев назад отраслевые ассоциации, объединяющие более 30 компаний и экспертов, призвали Рижскую думу и Бюро по надзору за закупками остановить тендер на ESKO-проект модернизации уличного освещения. Речь идет о проекте по повышению энергоэффективности городских фонарей.
ESKO — это не название конкретного проекта, а модель реализации проектов по энергосбережению. Ее главное отличие в том, что подрядчик отвечает не только за выполнение работ, но и за достигнутый результат. Поэтому в таких договорах ключевое значение имеют замеры энергопотребления до начала работ и после их завершения.
В настоящее время в Латвии, по данным Агентства по энергетике и окружающей среде, работают только четыре ESKO-компании. Одна из них — SIA RCG Lighthouse, (бывший) технический директор которой Вилнис Страздс разрабатывает техническую документацию для тендера Рижской думы, участвуя в закупке через другую, принадлежащую ему компанию Livarts. Именно это и вызвало недовольство в отрасли, поскольку наводит на мысль о конфликте интересов.
Хотя компетентность Вилниса Страздса в сфере освещения сомнению не подлежит, вопросы в данном случае возникают по поводу способности одного человека справиться с проектом, в котором предусмотрено 36 000 фонарей: провести аудит существующей ситуации, подготовить документацию следующего тендера и участвовать в оценке предложений. Также непонятно, почему Страздс внезапно скрыл информацию о своей трудовой деятельности в социальных сетях.
Сейчас в профиле LinkedIn Страздса указано, что он работал в RCG Lighthouse всего полтора года — до 2020 года, причём только как внештатный сотрудник (freelance). Это противоречит не только данным двухнедельной давности, но и публично доступным архивным данным. Например, портал Wayback Machine позволяет увидеть, как выглядел сайт RCG Lighthouse (lhouse.eu): ещё 22 января этого года Вилнис Страздс значился техническим директором компании.
А прошлым летом на сайте Центральной избирательной комиссии можно найти информацию, что при подаче сведений о себе Вилнис Страздс указывал, что работает техническим директором в компании Lighthouse Esco.
Учитывая изменение публичных данных, можно сделать вывод, что кто-то, скорее всего, лжёт. Однако ресурсов журналистов недостаточно, чтобы установить настоящее место работы человека, поскольку такие данные защищены регламентом GDPR.
Вторая проблема, на которую ранее обращали внимание ассоциации, — это возможности одного человека. В компании Livarts, принадлежащей Вилнису Страздсу, работает только один сотрудник — он сам, а оборот предприятия в прошлом году составил 55 тысяч евро. Это достаточно маленькая компания, чтобы усомниться в том, насколько «подъемен» для неё такой объём работы. Сомнения основаны на том, что объекты необходимо обследовать очно — это невозможно сделать виртуально.
Руководитель Специализированного центра сертификации Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей доктор технических наук Кристина Берзиня объясняет, что в распоряжении проектировщиков сегодня есть широкий набор цифровых инструментов — Google Street View, GeoRīga, ортофотокарты и другие геопространственные данные. Они существенно облегчают работу и позволяют ознакомиться с объектом ещё до выезда. Однако эти инструменты не могут полностью заменить обследование объекта, если требуется подготовить качественный и технически обоснованный проект уличного освещения.
«Точность результатов расчётов освещённости напрямую зависит от качества исходных данных. Если первоначальные данные неполные или неточные, даже самая современная программа расчётов не сможет обеспечить корректный результат», — поясняет К. Берзиня.
Она подчёркивает, что хотя публично доступные интернет-ресурсы, например Google Street View и другие, являются хорошими вспомогательными средствами, у них есть существенные ограничения: изображения часто бывают многолетней давности, и с момента их съёмки инфраструктура улиц могла существенно измениться — заменены светильники, перестроены перекрёстки, установлены новые опоры или изменён профиль дороги. Кроме того, по фотографиям невозможно надёжно определить ряд параметров, необходимых для качественных расчётов освещения.
«Например, высоту опоры невозможно оценить удалённо. Её можно примерно прикинуть, но не измерить точно. Даже небольшая ошибка в высоте опоры может повлиять на расчётную равномерность освещения и необходимый световой поток. Длину и угол консоли также можно определить только при физическом обследовании, поскольку раньше использовались нестандартные консоли. Расстояние между опорами и от дороги или бордюра, особенно на старых улицах, тоже неравномерно и обычно не совпадает с данными топографии — это повлияет на расчёты в Dialux.
Аналогичная ситуация и с фонарями. По фотографии иногда можно узнать тип или технологию светильника, но невозможно надёжно определить мощность фонаря или LED-модуля, тип оптики или другие технические параметры. Два визуально похожих фонаря могут иметь существенно разный расход электроэнергии и световой поток. Кроме того, деревья и зелёные насаждения нередко закрывают опоры или консоли, особенно летом, что ещё больше снижает точность удалённой оценки», — объясняет сложность ситуации К. Берзиня. Она продолжает: «Обследование объекта позволяет убедиться, что данные, использованные в проекте, соответствуют реальной ситуации. Это особенно важно в городах, где инфраструктура постоянно меняется.
На практике обследование одной опоры в зависимости от необходимой детализации может занять примерно от 5 до 15 минут. За это время оценивают высоту опоры, параметры консоли, расстояния между опорами, геометрию проезжей части, пешеходные дорожки, зелёные зоны и другие данные, необходимые для проектирования.
Если же использовать только цифровые ресурсы, оценка одной опоры может занять от нескольких до более чем десяти минут. Однако даже при затрате этого времени часть параметров объективно невозможно определить, и проектировщику приходится делать допущения, которые снижают достоверность результатов».
По словам специалиста, если все необходимые данные уже подготовлены и проверены, расчёт освещения одной улицы или её участка в программе DIALux или аналогичной обычно занимает от примерно одного до нескольких часов. Для более сложных объектов с разными зонами движения, перекрёстками или несколькими профилями улиц разработка расчётов может потребовать весь рабочий день или даже больше. «Следует учитывать, что сам расчёт — лишь одна составляющая проекта. Нередко наибольший объём работы приходится именно на получение, проверку и уточнение исходных данных», — резюмирует Берзиня.
Тогда возникает вопрос: как Вилнис Страздс в одиночку планирует обследовать улицы Риги, если срок выполнения договора составляет 6 месяцев, а на обследование одной опоры светильника, как указывает доктор технических наук Кристина Берзиня, требуется минимум 5 минут? По элементарному расчёту, Страздсу пришлось бы потратить на обследование столбов не менее 1,5 лет (5 минут × 36 000 столбов / 60 = 3000 часов. В месяце в среднем 160 рабочих часов: 3000 / 160 ≈ 18,75 месяца).
Из данных Бюро по надзору за закупками видно, что Страздс и RCG Lighthouse работают вместе в конкретных самоуправлениях. Там, где работает один, так или иначе побеждает и второй. Так было, например, в Талси, а также в Тукумсе. Возможно это совпадение или нехватка специалистов.
Например, в 2025 году компания Livarts, которой Вилнис Страздс владел ещё будучи сотрудником RCG Lighthouse, проводила аудит наружного освещения для нужд Талсинского края.
Уже через месяц в нескольких закупках фонарей в Талсинском крае победила RCG Lighthouse.
Один начальник проводит аудит и готовит документы, другой — выполняет. Удобно.
В начале июля издание Inc. направило вопросы мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу (Progresīvie), попросив объяснить, как такая организация закупки согласуется с прошлогодним обещанием при формировании коалиции. Тогда Клейнбергс говорил, что конкурсы будут честными как в закупках, так и на должности. Вопросы также были направлены Марте Котелло (Progresīvie), которая возглавляет Комитет по вопросам транспорта и сообщения Рижской думы. Никто из двоих на вопросы не ответил.
Здесь стоит обратить внимание, что ранее похожий проект реализовывали и «Latvijas Valsts ceļi» под надзором Министерства сообщения, которое тогда возглавляли «Прогрессивные». Публично доступная информация показывает, что достигнутая в проекте экономия электроэнергии составила около 40 %, хотя представители отрасли указывали, что в аналогичных проектах модернизации на LED обычно достигается экономия 70–80 %. Также публично звучали вопросы о цене закупленных светильников: отмечалось, что она примерно в шесть раз выше публично доступной розничной цены идентичных моделей. Совпадение ли это, что и в том тендере LVC победила RCG Lighthouse?
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