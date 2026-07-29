В настоящее время в Латвии, по данным Агентства по энергетике и окружающей среде, работают только четыре ESKO-компании. Одна из них — SIA RCG Lighthouse, (бывший) технический директор которой Вилнис Страздс разрабатывает техническую документацию для тендера Рижской думы, участвуя в закупке через другую, принадлежащую ему компанию Livarts. Именно это и вызвало недовольство в отрасли, поскольку наводит на мысль о конфликте интересов.

Хотя компетентность Вилниса Страздса в сфере освещения сомнению не подлежит, вопросы в данном случае возникают по поводу способности одного человека справиться с проектом, в котором предусмотрено 36 000 фонарей: провести аудит существующей ситуации, подготовить документацию следующего тендера и участвовать в оценке предложений. Также непонятно, почему Страздс внезапно скрыл информацию о своей трудовой деятельности в социальных сетях.

Сейчас в профиле LinkedIn Страздса указано, что он работал в RCG Lighthouse всего полтора года — до 2020 года, причём только как внештатный сотрудник (freelance). Это противоречит не только данным двухнедельной давности, но и публично доступным архивным данным. Например, портал Wayback Machine позволяет увидеть, как выглядел сайт RCG Lighthouse (lhouse.eu): ещё 22 января этого года Вилнис Страздс значился техническим директором компании.