31 декабря клуб Crystal откроет свои двери для незабываемой вечеринки этого года!

Стоимость за одну персону 150€ в которые входит: программа вечера, вход в заведение, посадочное место, накрыт стол с закусками и игристое

Клуб так же можно посетить и без резервации стола. Начало в 20:00 и до утраОчень уютная атмосфера, с 20:00 все дружно отдыхают, веселятся под программу, вместе громко и роскошно отмечаем Новый год в 00:00 и затем начинается дискотека , сюрпризы и продолжаются перфомансы☺️

Встречаемся в клубе Кристал 31 декабря по адресу Лачплиеша 52. Начало в 20:00.

Номер для резервации столов: 25 25 63 64.

Количество мест ограничено.