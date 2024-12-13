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Жителям придется заплатить за новые фильтры для воды

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы уменьшить неточности в показаниях счетчиков воды и избавить домоуправления от жалоб, Сейм одобрил установку в жилых домах специального механического фильтра перед общим счетчиком. Правда, заплатят за это сами жильцы. 

 С учетом того, что неточность счетчиков воды считают значительной проблемой 34% муниципалитетов и 46% поставщиков, Сейм решил пойти людям навстречу и во втором чтении поддержал поправки в Закон об услугах водного хозяйства. Они предусматривают, что жильцы многоквартирных домов смогут устанавливать механический фильтр воды на входе воды в дом — перед общим счетчиком.

Считается, что это решит проблему, сделав показания счетчиков более правильными, поскольку в ходе проведенного исследования было установлено, что погрешности в показаниях, на которые жалуются жильцы и общество по защите прав потребителей, вызвано долей твердых частиц. Они засоряют воду и сбивают точность показаний как домовых, так и квартирных счетчиков.

С установкой специального механического фильтра точность счетчиков должна многократно возрасти, тогда расходы жильцов за воду упадут, а качество воды многократно улучшится. Но есть неприятный нюанс. На фильтры придется раскошелиться не поставщику услуг (что было бы вполне логично, поскольку это его бизнес) а самим жильцам.

Во что может обойтись такая механическая штуковина – загадка. Но точно недешево. Достаточно отметить, что для частного дома, в котором проживает 4-5 человек, приобретение комплекта обратного осмоса, позволяющего хорошенько очистить воду с помощью мембран от всех частиц и примесей, обходится в сумму от 3500 евро и выше. Причем это цена без установки. А работа специалиста-сантехника тоже не бесплатна.

Это означает, что после вступления закона в силу жителям многоэтажек придется приплюсовать к своим и без того немаленьким счетам еще энную сумму.

Однако власти это проблемой не считают. И даже рисуют жильцам радужные перспективы: мол, в долгосрочной перспективе они от такого решения только выиграют, ибо снизившиеся счета постепенно компенсируют все вложения.

И тут самое время вспомнить поговорку «гладко было на бумаге». Ведь нигде не сообщается, сколько может служить такой счетчик, во что обходится его регулярная чистка и как часто его нужно менять. К тому же далеко не факт, что фильтры гарантированно устранят разницу в показаниях общедомового и квартирных счетчиков. И если вам скажут, что вода теряется по какой-то другой причине, то придется платить и за фильтры, и за «лишнюю воду».

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