Жена Башара Асада подала на развод и хочет покинуть Россию: СМИ

Асма аль-Асад переехала в Сирию в 2000 году и вышла замуж за Асада в том же году в возрасте 25 лет.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, столицу Сирии. Командование сирийской армии заявило, что правление Асада завершено. Асад ушёл в отставку и покинул страну.

После падения режима Асада, его жена и трое детей были вывезены в Москву, однако теперь оставаться там супруга Асада не желает. Она обратилась в российский суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Сообщается, что ее заявление в настоящее время рассматривается российскими властями.

Асма — гражданка Великобритании и Сирии, родившаяся и выросшая в Лондоне в семье сирийцев, сообщает BBC. Некоторые турецкие СМИ сообщают, что причина желания Асмы связана с её постоянным контролем в Москве и рядом строгих ограничений. Журналисты утверждают, что Асаду было категорически запрещено покидать столицу России и участвовать в политической деятельности. В ответ на эти сообщения в Кремле опровергли информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

У супругов трое совершеннолетних детей, два сына и дочь. Об их намерениях не сообщается.