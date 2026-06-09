Зеленский пригрозил Путину ударом баллистической ракеты: она «почти готова»

Президент Украины в интервью «Sky News» предупредил Путина, что Украина в ближайшее время будет готова запустить в сторону России баллистические ракеты. По словам Зеленского, это будет ответом Украины на удары России по городам и инфраструктуре.

«Это наш ответ. Мы не умрем молча. Мы ответим и будем становиться сильнее с каждым днем», — сказал он.

По словам украинских военных инженеров, разработка баллистической ракеты находится на завершающей стадии: последней проблемой была конструкция двигателя, которая почти готова.

Заявление Зеленского последовало в то время, когда усиливаются удары Украины по российским военным, энергетическим и логистическим объектам. Киев уже доказал свою способность наносить удары по целям в глубине России с помощью дронов, а разработка собственных баллистических ракет может создать новый уровень угрозы для Москвы.

Зеленский заявил, что Украина готова заморозить боевые действия на текущей линии фронта, если это откроет путь к подлинным дипломатическим переговорам с целью прекращения войны. Он подчеркнул, что это не означает признания оккупированных территорий частью России.

«Заморозить ситуацию, остаться там, где мы находимся, означает дать украинцам больше возможностей спасти своих детей и вернуть своих солдат», — сказал Зеленский.

После переговоров в Лондоне лидеры Великобритании, Франции и Германии вновь поддержали требование Украины о немедленном перемирии и заявили о необходимости жестких, юридически обязывающих гарантий безопасности для Киева.

Зеленского главный посыл Путину теперь звучит сильнее: время, когда Россия могла безнаказанно нападать на украинские города, заканчивается. Украина приближается к получению своих баллистических ракет, и Москва может стать одной из ее целей.