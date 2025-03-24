Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

В качестве примера он привел заявления президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с Путиным о якобы окруженных в Курской области тысячах украинских солдат. "Это была ложь", - подчеркнул Зеленский. По его словам, россиянам удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью ложной информации. "Их сигнал американцам состоял в том, что украинцы не хотят прекращать войну и необходимо что-то сделать, чтобы заставить их пойти на это", - отметил далее украинский президент.

При этом Трамп, по мнению Зеленского, может заставить россиян идти на уступки, поскольку, он единственный, кого боится Владимир Путин.

В Верховной раде призывают отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине

Между тем, в Верховной раде призывают отстранить от переговоров о мирном урегулировании в Украине специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Спецпосланник [в интервью Такеру Карлсону] "ретранслирует российскую пропаганду", называя самой большой проблемой в вопросе прекращения войны захваченные Россией четыре украинских региона, в которых были проведены так называемые российские "референдумы", заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко в эфире "Радио Свобода".

По словам украинского парламентария, заявления Уиткоффа свидетельствуют о том, что тот не знает очевидных вещей. "Я не знаю, о чем идет речь - о невежестве, наивности или непрофессионализме", - отметил он и задал риторический вопрос о том, посланником какого президента Уиткофф является - Трампа или российского лидера Владимира Путина.

При этом Вашингтон не признает российскую аннексию и оккупацию украинских регионов, а Уиткофф утверждает, что выражает мнение президента США, подчеркнул Мережко. "Понятно, что мы не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этого человека должны устранить из этой делегации. Он не должен быть представителем президента, поскольку является либо абсолютно непрофессиональным, либо просто повторяет нарративы Путина", - добавил политик.