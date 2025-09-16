Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зарплаты в Латвии растут: у кого и на сколько (исследование)

© LETA 16 сентября, 2025 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно исследованию "Figure Baltic Advisory", в этом году зарплаты растут быстрее всего в регионах Латвии. Основные зарплаты росли быстрее всего в Курземе и Видземе, хотя Земгале и Латгале ненамного отстают. Разрыв в заработной плате между Ригой и регионами сократился до 12,5%.

По данным "Figure Baltic Advisory", в этом году основные зарплаты в Латвии были повышены у 72% работников. Зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,2%, а общий годовой прирост зарплат составляет 7,5%, включая различные бонусы и дополнительные бонусы.

Для сравнения, в Эстонии зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,3%, а общий прирост зарплат составил 7,1%. В Литве зарплаты на той же должности выросли на 6,9%, а общий прирост зарплат составил 8%.

Компания "Figure Baltic Advisory" с 2018 года вручает награду предприятиям, которые платят самую справедливую зарплату.

В этом году конкуренция за награду была очень высокой, что подтверждает, что работодатели уделяют всё больше внимания справедливой оплате труда. Некоторые организации уже несколько лет подряд входят в число лидеров, но в первой десятке есть и новички.

Самые справедливые зарплаты среди крупных предприятий платит латвийский филиал "Accenture", а среди малых и средних предприятий - ООО "Linde Gas".

Как отмечает член правления "Figure Baltic Advisory" Анта Праневича, справедливая оплата труда сейчас важна как никогда, особенно с учётом того, что в следующем году вступит в силу директива Европейского парламента и Совета о справедливой оплате труда.

С одной стороны, рынок труда движется в сторону большей индивидуальности, и работники ожидают, что их вклад будет оценен и вознагражден шире, чем раньше, с учётом их индивидуальных потребностей.

С другой стороны, важны также прозрачность политики вознаграждения и рациональное использование вложенных средств.

Это означает, что в организации должна быть система вознаграждения, отвечающая этим требованиям.

(Latvijas Avīze)

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

