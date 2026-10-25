Все началось с Амстердама, который 1 мая этого года стал первой в мире столицей, запретившей рекламные щиты, продвигающие ископаемое топливо и мясо, – спустя пять лет после того, как этот закон был впервые предложен.

Этот запрет является частью планов города достичь углеродной нейтральности к 2050 году и за тот же период сократить потребление мяса наполовину. В других нидерландских городах, таких как Утрехт, Гаага, Зволле, Делфт и Неймеген, подобные ограничения уже действуют.