Марис подчёркивает, что, как ни странно, концепцию этих шоу они придумали сами. «Хотя во всём мире тогда уже было полно самых разных реалити-шоу, мы работали в таком темпе, что, честно говоря, у нас даже не было времени подсматривать чужие идеи. Надо признать, что первые наши шоу, как и первые сезоны «Фабрики талантов», были настоящими реалити-шоу. Только потом появились всякие заготовки, заранее разработанные сценарии действий. А на первых шоу мы сами сходили с ума, нам самим требовались консультации психологов, потому что это была настоящая клетка, в которой мы наблюдали, как живут и пытаются ужиться друг с другом оказавшиеся там люди».

Самым тяжёлым испытанием с психологической точки зрения для самого Озолиньша были воскресные посещения «клетки», когда происходило исключение участников. «В такие моменты казалось, что фабриканты готовы были одним взглядом припечатать нас с оператором Имантом Закисом к стене — настолько велико было напряжение! Для нас самих всё это было одним большим реалити-шоу. Когда мы ввязались в эту безумную гонку, никто не знал, чем всё закончится. А получилось так, что мы уже не могли остановиться — одно реалити-шоу следовало за другим».