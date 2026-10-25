Руководство американской компании Polar Train, которая занимается строительством газового терминала на Аляске, ушло в отставку, когда узнало, что проект получает тайное финансирование и контролируется российской компанией «Новатэк». Об этом в субботу, 24 октября, сообщил бывший генеральный директор компании Джоэл Риддл изданиям The New York Timesи Financial Times.
Polar Train планирует построить терминал для производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на севере Аляски. Этот проект, стоимость которого оценивается в 25 млрд долларов, стал частью инициативы администрации Дональда Трампа по расширению экспорта американских энергоносителей в Азию и укреплению США на мировых энергетических рынках.
По словам Риддла, компания собиралась применять оборудование и технологии, используемые на терминале «Новатэка» «Арктик СПГ-2», попавшем под американские санкции в связи с войной в Украине. Для этого Polar Train было необходимо получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
В августе 2026 года в отеле Four Seasons в Абу-Даби прошла встреча руководителей компании Polar Train и ее базирующейся в ОАЭ материнской структуры Tech Wave. На ней Риддл узнал, что «Новатэк» уже участвует в финансировании проекта и фактически управляет стратегией Polar, хотя никаких разрешений от властей США на сделки с российской компанией не было выдано.
Polar Train: Ридлл — «недовольный бывший сотрудник»
До этой встречи гендиректор Polar Train считал, что проект финансирует в том числе американский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей Трампа. В сентябре Риддл подал в отставку, вслед за ним из компании ушли некоторые топ-менеджеры.
Представители Polar Train в комментарии изданиям назвали Риддла «недовольным бывшим сотрудником» и добавили, что деятельность компании соответствует американскому законодательству.
США и Россия обсуждали снятие санкций с «Арктик СПГ-2»
По данным Financial Times, Россия и США обсуждали возможность снять санкции с проекта «Арктик СПГ-2» в обмен на участие «Новатэка» в строительстве газового комплекса на Аляске. Источники издания рассказали, что такие переговоры прошли на фоне попыток Вашингтона добиться завершения войны в Украине.
«Новатэк» отрицает, что предоставление технологий Polar Train привязывалось к отмене санкций, и называет проект самостоятельным коммерческим предприятием.
В комментарии изданиям компания заявилa, что согласилась предоставить базирующейся в Абу-Даби Tech Wave право использовать свои технологии на Аляске — и в апреле 2026 подписала меморандум о взаимопонимании с Polar Train, когда ее еще возглавлял Риддл.
Как пишет The New York Times, в сентябре Владимир Путин обсуждал сотрудничество на Аляске со спецпосланниками Вашингтона Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако не до конца ясно, знали ли они о скрытом финансировании Polar Train российском компанией.
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