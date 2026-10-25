Polar Train планирует построить терминал для производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на севере Аляски. Этот проект, стоимость которого оценивается в 25 млрд долларов, стал частью инициативы администрации Дональда Трампа по расширению экспорта американских энергоносителей в Азию и укреплению США на мировых энергетических рынках.

По словам Риддла, компания собиралась применять оборудование и технологии, используемые на терминале «Новатэка» «Арктик СПГ-2», попавшем под американские санкции в связи с войной в Украине. Для этого Polar Train было необходимо получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).