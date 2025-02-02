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Задержанный в четверг публицист Лато Лапса освобожден

Редакция PRESS 2 февраля, 2025 11:06

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Освобождение произошло в субботу, о чем пишет портал NRA.LV.

Незадолго до задержания Лато Лапса рассказал в видеозаписи о том, что ему угрожали "неприятностями" в случае непослушания", а также заявил, что он давно уже должен был умереть:

"Я должен был сдохнуть уже три года назад. Я к этому был уже готов. Я уже чувствовал себя так, как будто я умер. И только каким-то божьим чудом я эти три с половиной года жив. Не то, чтобы я был жутко религиозным, но я предполагаю, что у Бога был какой-то план в отношении меня".

В аккаунте Лапсы в соцсети "Х" вечером в субботу появился пост, в котором обещано, что публицист "вернется в понедельник":

"Скорее всего, Лато скажет: большое спасибо, но лучше не делать красивые плакатики, а начинать думать о том, что могут без усилий сделать несколько сотен болельщиков "Аякса". Но подождем до понедельника - тогда он должен вернуться".

В посте речь идет о плакатах в поддержку публициста, которые распространялись в соцсетях. Например, вот таком:

Пока аккаунт ведут другие люди, опубликовавшие, в частности, два письма Лапсы, которые он передал из изолятора временного содержания, прозванного в народе "Седьмое небо" и в которых он излагает вероятные причины своего задержания.

Там он пишет, что "на меня надели наручники и меня заперли в камеру за то, что я написал и издал книги", в которых Лапса, по его словам, разоблачает "преступную мафиозную сеть", управляемую коммунистами-коллаборационистами".

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