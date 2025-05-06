«За заслуги»: Европарламент учредит официальный европейский орден

75 лет назад, 9 мая 1950 года, была подписана Декларация Шумана, ставшая краеугольным камнем европейского единства и интеграции, сообщила пресс-служба Европейского парламента. По решению правления Европейского парламента в честь этого события будет учрежден первый общеевропейский знак отличия, которым европейские институты будут ежегодно отмечать лидеров европейской интеграции и лиц, продвигающих ценности ЕС.

"Европу формируют наши люди. Европейским орденом "За заслуги" мы будем отмечать их усилия", – пояснила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Европейским знаком отличия планируется награждать ежегодно до 20 человек. Ожидается, что первые награды будут вручены не позднее 2026 года.