За что отстранили прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина и Нетаньяху

Бюро Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МУС в понедельник, 8 июня.

Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное заключение по делу будет принято позднее Ассамблеей государств - участников Римского статута.

В 2023 году Карим Хан в качестве главного прокурора МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024-м он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к совершению действий сексуального характера.

После этого Ассамблея государств - участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые в его адрес обвинения.

Бюро Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МУС в понедельник, 8 июня.

Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное заключение по делу будет принято позднее Ассамблеей государств - участников Римского статута.

В 2023 году Карим Хан в качестве главного прокурора МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024-м он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к совершению действий сексуального характера.

После этого Ассамблея государств - участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые в его адрес обвинения.