«За 17 евро еще и помыться можно!» Публика делится эмоциями по поводу нового колеса обозрения (ВИДЕО)

Видео прокомментировали без малого 500 человек, а поделились им более 6000. Интересно, что всего один пользователь заподозрил, что это фейк - все остальные не сомневаются, что все было на самом деле.

- За 17 евро и с водопадом внутри... фантастика!

- Если бы в Латвии была большая численность населения, миллионов сорок, то и цена была бы символической. А сколько вы ежедневно разбазариваете денег без нужды?! Чудесно, что в Риге есть свое колесо, это супер! Хотя бы что-то...

- Это твой выбор, где и как тратить свои деньги! Однако факт, что панорамное колесо есть у нас в Риге, - это лучшее, что произошло в Латвии за последнее время.

- В Хельсинки есть вариант - покататься в кабинке сауны, в Латвии душ можно получить, все ОК.

- Ммм, бесплатный душ, мне нравится, а скажите, пожалуйста, вода теплая?

- После короткого замыкания есть возможность и теплой дождаться. При следующем ливне точно, а также за отдельную доплату можно будет шампунь и полотенце получить.

- Вообще это мероприятие сомнительное. Я бы не рисковала, так как в Латвии нет гарантии вообще ни на что.

- Теперь надо создать комиссию, каждому зарплату по 7000, которая будет искать виноватых. В воровском государстве иначе не будет! Rail Baltika - целая куча дармоедов сидит по 16000 в месяц! Просто идеальное государство.

- А колесо обозрения строили, случайно, не те специалисты, которые и электрички собирали для Латвии на заводе ???

- А чего вы ждали? Скажи спасибо, что не обрушилось сейчас. Все еще впереди.

- Отлично! Я как раз думал, что делать, если наверху захочется попить, а тут обо всем подумали.

- Надо еще 2 миллиона на силиконовый герметик.

- Что вы все тут агритесь - объедини приятное с полезным, покатайся на колесе счастья и устрой конкурс мокрых маек. Надо мыслить и с позитивной стороны.

- Коммунальные платежи включены в сумму.

- Как и со всем в Риге. Строят на большие деньги, а лепят из соплей. Этот прикол я уже испытал, когда Z-Tower строили. И точно то же самое в квартирах домов категории люкс.

- Ну, деньги отмыты, все ОК.

- Катайтесь и никогда не забывайте, на каком месте развлекаетесь!!!