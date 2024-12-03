«Я живу с этой женщиной»: у шефа Госполиции вскрылся служебный роман с коллегой

Арманд Рукс подтвердил журналу, что является юридически свободным человеком, но больше рассказывать о новых отношениях с коллегой не пожелал: "Я не хочу обсуждать личную жизнь. Я юридически свободный человек и никаких соглашений не нарушал. Я живу с этой женщиной, конфликта интересов нет, он был устранен".

У начальника полиции двое сыновей от первого брака с женой Сандрой Рукс. В январе прошлого года в интервью журналу «Ieva» он сказал, что из-за своей профессиональной жизни его семья чувствует себя немного заброшенной, но несмотря на это, семья остается для него "спокойной гаванью".