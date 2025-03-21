Высказывание социолога о нашей традиции взорвало интернет (ВИДЕО)

-Теневая экономика всегда была и будет объективно, и с ней можно бороться бесконечно. Но если это провозглашается чуть ли не главным лозунгом в Латвии, то нужны люди, которые будут бороться с теневой экономикой. А в итоге получается бюрократия. И таких борцов становится все больше. Нужны всевозможные регулирования, контроль, но теневая экономика не уменьшается. Почему? - задаётся вопросом Кактиньш и сам же отвечает:

"Наша страна решает, что нужно нанимать еще больше хорошо оплачиваемых борцов. Так и делает Латвия. В свою очередь, СМИ поддерживают идею, что если усыпят теневую экономику, то в государственный бюджет потекут миллиарды. Однако есть один важный аспект: теневая экономика основана на отношениях общества и бизнеса с государством. Если общество, бизнес-среда видят, что государственные деньги тратятся осмысленно в интересах людей, то почему бы не платить налоги. А в Латвии мы видим только то, как эти деньги растрачиваются. И общество демотивируется. И если мы будем игнорировать этот аспект, я не верю, что Латвия когда-либо станет лучше".

Комментаторы взбодрились:

-Только это и ничего больше.

-+ прозрачное использование средств государственного бюджета. Чтобы каждый мог видеть, сколько и куда приходит денег и куда они тратятся. Если эти данные будут в свободном доступе, то усовершенствовать механизм государственного управления будет гораздо проще.

-Есть еще один нюанс. В какой-то момент затраты на борьбу с тенями неизбежно становятся настолько высокими, что продолжать борьбу с ними становится дороже, чем не делать этого. Если государство заботится о пенсионерах, торгующих цветами, значит, у него слишком много денег.

-Ключевая фраза: налоговые поступления потрачены со смыслом!

-Аллилуйя, кто-то наконец сказал то, что знают все бизнесмены, но сомневаюсь, что кто-то в правительстве услышит эти слова.

-Это дело всего общества. «Товарищ Краснов» ее не решит.