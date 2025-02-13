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Вышел и отправился за кофе: подробности утреннего ДТП с BMW и деревом

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 21:42

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В четверг утром мы писали про автомобиль, который врезался в дерево на улице А. Деглава в Гризинькалнсе. Появились забавные подробности инцидента.

Оказалось, что из автомобиля, который скорее всего на дрифте выехал с улицы Пернавас, и неудачно вошел прямо в дерево, вышел водитель и как ни в чем не было пошёл за кофе.

Подоспевшая полиция задержала мужчину и выяснилось, что у него нет водительских прав. Однако он был трезв.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два дела об административных правонарушениях - за езду без прав и аварию, в которой пострадало дерево. 

И хотя ущерб был значительным - разбитая машина и штраф, исчисляемый сотнями, - водителю повезло, что никто из пешеходов не пострадал. Это утро могло закончиться его арестом и последующим тюремным заключением.

Машина врезалась в дерево возле стадиона "Даугава" и прямо рядом с остановкой общественного транспорта. По словам очевидцев, на пути машины стоял человек, но он успел отскочить.

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Для сцен с элементами БДСМ: Серебренников ищет в Риге массовку для своего нового фильма

Важно 22:26

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Покинувший Россию режиссер Кирилл Серебренников продолжает снимать свои фильмы в Риге. На странице кастингового агентства Forma Pro в Facebook появилось объявление, что для нового фильма Серебренникова ищут "актеров для съёмок сцен рейва в клубной атмосфере (Berghain — ночной техно-клуб в Берлине)".

Покинувший Россию режиссер Кирилл Серебренников продолжает снимать свои фильмы в Риге. На странице кастингового агентства Forma Pro в Facebook появилось объявление, что для нового фильма Серебренникова ищут "актеров для съёмок сцен рейва в клубной атмосфере (Berghain — ночной техно-клуб в Берлине)".

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План Трампа по Украине обойдется Европе в 3 триллиона долларов

Мир 21:37

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После заявлений Трампа и Хегсета о том, что Европа должна взять на себя обязательства по обороне Украины и своей территории аналитики Bloomberg подсчитали вероятные расходы европейцев в ближайшие 10 лет, сообщает Deutsche Welle.

После заявлений Трампа и Хегсета о том, что Европа должна взять на себя обязательства по обороне Украины и своей территории аналитики Bloomberg подсчитали вероятные расходы европейцев в ближайшие 10 лет, сообщает Deutsche Welle.

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Денег из ЕС так много, что можно их сжигать: куда же Латвия их использует?

Выбор редакции 21:31

Выбор редакции 0 комментариев

Денег много, как никогда раньше. Рассматривая доступные Латвии европейские фонды, нельзя не процитировать бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Действительно, уже в 2023 году инвестиции фондов ЕС превысили один миллиард - почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Суммы, выделенные в этом и следующем году, также огромны и составляют более трех миллиардов евро.

Денег много, как никогда раньше. Рассматривая доступные Латвии европейские фонды, нельзя не процитировать бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Действительно, уже в 2023 году инвестиции фондов ЕС превысили один миллиард - почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Суммы, выделенные в этом и следующем году, также огромны и составляют более трех миллиардов евро.

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У нас многие русские не знают латышского, зато свободно владеют латгальским: бизнесмен выступил с предложениями

Важно 21:22

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Предприниматель из Латгалии, директор туристического портала Айварс Мацкевич в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявил, что в его краях многие русские не владеют литературным латышским языком, зато свободно общаются на латгальском. 

Предприниматель из Латгалии, директор туристического портала Айварс Мацкевич в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявил, что в его краях многие русские не владеют литературным латышским языком, зато свободно общаются на латгальском. 

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Тренер отвесил ребенку подзатыльник на матче в Юрмале: Центр защиты детей возбудил проверку

Новости Латвии 21:02

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

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«Один момент – и ты на улице…» Как в Риге выселяют из квартиры за долги

Важно 20:41

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Рижанка Марина уже более 15 лет проживает в одной из квартир многоэтажного дома на улице Юркалнес. Это здание больше известно как социальный дом. Женщина имеет проблемы со здоровьем, ей присвоена 2-я группа инвалидности, а также статус малоимущей. С первого дня знакомства в быту ей старается помогать соседка Тамара. Однако из-за жизненных обстоятельств в конце января Марину выселяют из квартиры, сообщает программа Bez Tabu.

Рижанка Марина уже более 15 лет проживает в одной из квартир многоэтажного дома на улице Юркалнес. Это здание больше известно как социальный дом. Женщина имеет проблемы со здоровьем, ей присвоена 2-я группа инвалидности, а также статус малоимущей. С первого дня знакомства в быту ей старается помогать соседка Тамара. Однако из-за жизненных обстоятельств в конце января Марину выселяют из квартиры, сообщает программа Bez Tabu.

Читать