Вышел и отправился за кофе: подробности утреннего ДТП с BMW и деревом

Оказалось, что из автомобиля, который скорее всего на дрифте выехал с улицы Пернавас, и неудачно вошел прямо в дерево, вышел водитель и как ни в чем не было пошёл за кофе.

Подоспевшая полиция задержала мужчину и выяснилось, что у него нет водительских прав. Однако он был трезв.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два дела об административных правонарушениях - за езду без прав и аварию, в которой пострадало дерево.

И хотя ущерб был значительным - разбитая машина и штраф, исчисляемый сотнями, - водителю повезло, что никто из пешеходов не пострадал. Это утро могло закончиться его арестом и последующим тюремным заключением.

Машина врезалась в дерево возле стадиона "Даугава" и прямо рядом с остановкой общественного транспорта. По словам очевидцев, на пути машины стоял человек, но он успел отскочить.