Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

Редакция PRESS 13 января, 2026 15:56

Важно 1 комментариев

В конце прошлого года опытные телеведущие новостных программ Арта Скуя и Талис Эйпурс узнали, что с нового года трудовые отношения с ними в службе новостей канала 360TV Ziņas будут прекращены. Такое решение стало неожиданностью для обоих, сообщает Айя Озолиня в издании Privātā Dzīve.

«Я не могу чётко назвать причину. На канале происходят изменения. Очевидно, ожидаются перемены в общей концепции», — прокомментировала новость о прекращении трудовых отношений опытная диктор Арта Скуя. С августа 2023 года она работала на канале 360TV в качестве ведущей новостей. На телевидении Арта трудилась параллельно своей основной работе на Латвийском радио, однако теперь на экранах больше не появляется. Таково было решение руководства канала.

Вместе с Артой из 360 Ziņas уходит и её коллега, журналист Талис Эйпурс, который присоединился к программе осенью 2024 года. С ним также не стали продолжать трудовые отношения.

«Мы с Артой не единственные — ряду сотрудников, работавших за кадром, тоже сказали спасибо. Увольнение произошло со мной впервые в жизни, и эмоционально я к этому не был готов», — признаётся Талис.

Эйпурс допускает, что в основе сокращения числа сотрудников 360TV могут лежать экономические соображения: «В целом медиасфере в Латвии сейчас непросто. Интернет-гиганты имеют большое влияние, а местные медиа финансово довольно обескровлены. Я бы не удивился, если бы это было одним из факторов», — отмечает Талис. Голос Эйпурса с 1997 года также звучит на Латвийском радио.

Руководитель новостной службы канала 360TV Улдис Аболиньш поясняет, что в дальнейшем новости будут выходить в новом формате. «В новом формате сокращена роль классического ведущего, больший акцент делается на присутствии журналистов и их участии в эфире», — комментирует Аболиньш, добавляя, что впредь журналисты одновременно будут выполнять и функции ведущих программы.

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

