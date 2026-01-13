«Я не могу чётко назвать причину. На канале происходят изменения. Очевидно, ожидаются перемены в общей концепции», — прокомментировала новость о прекращении трудовых отношений опытная диктор Арта Скуя. С августа 2023 года она работала на канале 360TV в качестве ведущей новостей. На телевидении Арта трудилась параллельно своей основной работе на Латвийском радио, однако теперь на экранах больше не появляется. Таково было решение руководства канала.

Вместе с Артой из 360 Ziņas уходит и её коллега, журналист Талис Эйпурс, который присоединился к программе осенью 2024 года. С ним также не стали продолжать трудовые отношения.

«Мы с Артой не единственные — ряду сотрудников, работавших за кадром, тоже сказали спасибо. Увольнение произошло со мной впервые в жизни, и эмоционально я к этому не был готов», — признаётся Талис.

Эйпурс допускает, что в основе сокращения числа сотрудников 360TV могут лежать экономические соображения: «В целом медиасфере в Латвии сейчас непросто. Интернет-гиганты имеют большое влияние, а местные медиа финансово довольно обескровлены. Я бы не удивился, если бы это было одним из факторов», — отмечает Талис. Голос Эйпурса с 1997 года также звучит на Латвийском радио.

Руководитель новостной службы канала 360TV Улдис Аболиньш поясняет, что в дальнейшем новости будут выходить в новом формате. «В новом формате сокращена роль классического ведущего, больший акцент делается на присутствии журналистов и их участии в эфире», — комментирует Аболиньш, добавляя, что впредь журналисты одновременно будут выполнять и функции ведущих программы.