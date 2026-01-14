Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пассажир растолстел и авиакомпании меняют правила. Ручную кладь урежут

14 января, 2026

0 комментариев

Авиакомпании по всему миру заметно ужесточили требования к ручной клади, ссылаясь на задержки рейсов, травмы бортпроводников и риски безопасности. Об этом пишет The Independent.

Как отмечает издание, типичная ситуация выглядит так: пассажиры приходят к выходу на посадку вовремя, но, добравшись до своих мест, обнаруживают, что верхние багажные полки уже переполнены. В результате бортпроводникам приходится тратить время на поиск места для сумок, что затягивает посадку и вылет.

Бывший пилот и исследователь авиационной безопасности поясняет, что избыток ручной клади напрямую влияет на пунктуальность рейсов. По его словам, более жёсткие правила - это не прихоть авиакомпаний, а вопрос безопасности, особенно в экстренных ситуациях.

С 2 февраля 2026 года авиакомпания Virgin Australia меняет правила провоза ручной клади на внутренних рейсах. Пассажирам экономкласса будет разрешена одна стандартная сумка весом до 8 кг для верхней полки и один небольшой личный предмет, который должен помещаться под сиденьем.

Ужесточения коснулись и международных перевозчиков. Примерно год назад Air Canada разрешила на рейсах по Северной и Центральной Америке брать с собой только одну личную вещь. У лоукостеров требования ещё строже: у Jetstar общий вес ручной клади не должен превышать 7 кг.

Эксперты подчёркивают, что вес пассажиров и багажа имеет ключевое значение. Каждый самолёт имеет максимальный взлётный вес, включающий массу самого борта, топлива, экипажа, пассажиров и всего багажа. Зарегистрированный багаж взвешивают при регистрации, а ручную кладь контролировать сложнее.

На небольших самолётах с малым числом пассажиров используется фактический вес - людей взвешивают вместе с багажом. На основных маршрутах применяются усреднённые показатели. Так, если в 1998 году средний вес пассажира составлял 77 кг, то сегодня для самолётов Boeing 737 стандартные значения составляют 81,8 кг для мужчин, 66,7 кг для женщин и 7 кг ручной клади на одного пассажира.

Отдельно отмечается, что различия в правилах объясняются тем, что авиакомпании получают одобрение регуляторов на собственные расчёты. Раньше нормы по ручной клади были почти одинаковыми, но с приходом лоукостеров ситуация изменилась: плата за багаж, питание, Wi-Fi и другие дополнительные услуги стала важным источником дохода. По данным Международная ассоциация воздушного транспорта, к 2026 году доходы от таких услуг достигнут 144 млрд долларов, превысив выручку от мировых грузовых авиаперевозок.

При этом специалисты подчёркивают: тяжёлые сумки - это не только неудобство. Бортпроводники часто получают травмы спины, помогая пассажирам поднимать багаж, а в экстренных ситуациях люди, пытающиеся забрать сумки вместо немедленной эвакуации, замедляют покидание самолёта. Этот риск, как подчёркивают эксперты, давно подтверждён практикой.

