Двойники Путина — последние новости: комментарий экс главы британской разведки

Он заявил, что информация украинских спецслужб о появлении двойников Путина является достоверной, и решение о том, кто появляется на публике, принимается с учетом рисков для безопасности.

«Это часть строгого протокола безопасности, который уже давно является стандартной практикой», — отметил Дирлоу.

Война усилила угрозу

Западные аналитики связывают участившееся использование двойников с войной России на Украине — украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали свою способность наносить удары по целям далеко за пределами российских границ, что значительно усилило опасения окружения президента.

«Он стал бы приоритетной целью для украинских беспилотников, если бы они точно знали, где и когда он находится», — объясняет бывший глава британской разведки MI6.

Где не используются дубликаты?

Дирлоу утверждает, что дублёры не используются во время дипломатических переговоров и закрытых личных встреч.

«Сделать это на близком расстоянии крайне сложно», — отмечает он.

Однако на публичных мероприятиях на открытом воздухе, таких как посещения заводов, экскурсии или прогулки, использование дублеров значительно шире, поскольку полностью контролировать окружающую среду невозможно.

Дальнейшие подозрения подтверждаются репортажем японского телеканала TBS от 2023 года, в котором эксперты использовали искусственный интеллект для анализа мимики и движений тела Путина во время различных публичных выступлений.

Двойники Путина — последние новости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что у кремлёвского лидера действительно есть двойники — по его словам, главная цель двойника Путина — получить пулю, предназначенную для «оригинала», и это, в принципе, всё.

В то же время военный аналитик профессор Майкл Кларк считает, что вероятность покушения на президента России Владимира Путина невелика.

Согласно исследованию, настоящий Путин присутствовал на параде 9 мая в Москве. Между тем, во время осмотра Крымского моста почти годом ранее, скорее всего, появился его двойник — сходство между ними составляло лишь немногим более 50%.