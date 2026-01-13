Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Двойники Путина — последние новости: комментарий экс главы британской разведки

Редакция PRESS 13 января, 2026 14:04

Латышские СМИ 0 комментариев

Как сообщает газета The Sun, бывший глава британской разведывательной службы MI6 Ричард Дирлоу заявил, что президент России Владимир Путин регулярно использует своих двойников на публичных мероприятиях, чтобы снизить угрозу покушения, пишет nra.lv.

Он заявил, что информация украинских спецслужб о появлении двойников Путина является достоверной, и решение о том, кто появляется на публике, принимается с учетом рисков для безопасности.

«Это часть строгого протокола безопасности, который уже давно является стандартной практикой», — отметил Дирлоу. 

Война усилила угрозу

Западные аналитики связывают участившееся использование двойников с войной России на Украине — украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали свою способность наносить удары по целям далеко за пределами российских границ, что значительно усилило опасения окружения президента.

«Он стал бы приоритетной целью для украинских беспилотников, если бы они точно знали, где и когда он находится», — объясняет бывший глава британской разведки MI6.

Где не используются дубликаты?

Дирлоу утверждает, что дублёры не используются во время дипломатических переговоров и закрытых личных встреч.

«Сделать это на близком расстоянии крайне сложно», — отмечает он.

Однако на публичных мероприятиях на открытом воздухе, таких как посещения заводов, экскурсии или прогулки, использование дублеров значительно шире, поскольку полностью контролировать окружающую среду невозможно.

Дальнейшие подозрения подтверждаются репортажем японского телеканала TBS от 2023 года, в котором эксперты использовали искусственный интеллект для анализа мимики и движений тела Путина во время различных публичных выступлений.

Двойники Путина — последние новости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что у кремлёвского лидера действительно есть двойники — по его словам, главная цель двойника Путина — получить пулю, предназначенную для «оригинала», и это, в принципе, всё.

В то же время военный аналитик профессор Майкл Кларк считает, что вероятность покушения на президента России Владимира Путина невелика.

Согласно исследованию, настоящий Путин присутствовал на параде 9 мая в Москве. Между тем, во время осмотра Крымского моста почти годом ранее, скорее всего, появился его двойник — сходство между ними составляло лишь немногим более 50%.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать