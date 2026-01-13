Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Января Завтра: Aira, Arijs, Aris, Harijs
Доступность

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Редакция PRESS 13 января, 2026 13:25

Важно 1 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Во второй день рождественских праздников Элина гостила у родственников в Гарсене Екабпилсского края — в сельской местности. Там у неё начались резкие приступообразные боли в области таза и почек, участилось мочеиспускание, появилась сильная слабость, стало трудно передвигаться. По словам Элины, она работает в медицинской сфере и несколько лет назад сама была сотрудником NMPD, поэтому понимала, что медлить нельзя.

«Пришлось вызывать неотложку. Боль была невыносимой. Я ждала, но бригада так и не приезжала. С момента вызова прошло уже 27 минут, тогда я перезвонила по тому же номеру и спросила, где находится бригада. Мне ответили, что она только что доставила пациента в Екабпилсскую больницу и лишь сейчас сможет выехать в Гарсене, а дорога из Екабпилса туда на машине занимает около 45 минут», — рассказала Элина.

Проведя в ожидании и сильных болях около получаса, Элина поняла, что ждать прибытия медиков ещё столько же времени, а в общей сложности более часа, она не может. К счастью, рядом оказался человек, который смог отвезти её в больницу. Там врачи выявили крайне серьёзную проблему со здоровьем и срочно провели операцию. По словам Элины, в больнице подчеркнули, что ситуация была очень опасной и что хорошо, что пациентка прибыла быстро.

Женщина задаётся вопросом, чем могла бы закончиться ситуация, если бы у неё не было возможности добраться до больницы самостоятельно и если бы промедление бригады NMPD стало решающим.

«Это означало бы, что время идёт, а в больницу я попала бы намного позже. Я сказала диспетчеру отменить вызов, и мне ответили: “Да, хорошо, справляйтесь сами”. В больнице обнаружили кровь и жидкость в брюшной полости. Видимо, для NMPD это не считается острым случаем — по их мнению, человек может подождать. Хорошо, что я сама медработник и понимаю, что нужно срочно обращаться за помощью, потому что это могло закончиться летально. А если бы это был человек, далёкий от медицины, без водительских прав и машины? Или ребёнок, который не может объяснить, где и как у него болит? Это могло бы закончиться трагически», — говорит Элина, предполагая, что в отдельных регионах и сельских районах может не хватать бригад неотложной помощи.

Согласно правилам Кабинета министров, бригада NMPD должна прибыть на срочный вызов в государственных городах не позднее чем через 12 минут после приёма вызова, в городах краёв — в течение 15 минут, а в остальных территориях, включая такие сельские населённые пункты, как Гарсене, — в течение 25 минут. Эти нормативы должны соблюдаться как минимум в 75% случаев.

Наличие бригад Неотложной медицинской помощи в регионах зависит в том числе и от бюджета организации. Пока пациенты ждут бригаду, им предлагают удаленные консультации врача.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб (1)

Важно 15:37

Важно 1 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Загрузка

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности (1)

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 1 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах» (1)

Важно 15:18

Важно 1 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году? (1)

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 1 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают (1)

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 1 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер (1)

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 1 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП (1)

Важно 14:31

Важно 1 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать