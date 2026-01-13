Во второй день рождественских праздников Элина гостила у родственников в Гарсене Екабпилсского края — в сельской местности. Там у неё начались резкие приступообразные боли в области таза и почек, участилось мочеиспускание, появилась сильная слабость, стало трудно передвигаться. По словам Элины, она работает в медицинской сфере и несколько лет назад сама была сотрудником NMPD, поэтому понимала, что медлить нельзя.

«Пришлось вызывать неотложку. Боль была невыносимой. Я ждала, но бригада так и не приезжала. С момента вызова прошло уже 27 минут, тогда я перезвонила по тому же номеру и спросила, где находится бригада. Мне ответили, что она только что доставила пациента в Екабпилсскую больницу и лишь сейчас сможет выехать в Гарсене, а дорога из Екабпилса туда на машине занимает около 45 минут», — рассказала Элина.

Проведя в ожидании и сильных болях около получаса, Элина поняла, что ждать прибытия медиков ещё столько же времени, а в общей сложности более часа, она не может. К счастью, рядом оказался человек, который смог отвезти её в больницу. Там врачи выявили крайне серьёзную проблему со здоровьем и срочно провели операцию. По словам Элины, в больнице подчеркнули, что ситуация была очень опасной и что хорошо, что пациентка прибыла быстро.

Женщина задаётся вопросом, чем могла бы закончиться ситуация, если бы у неё не было возможности добраться до больницы самостоятельно и если бы промедление бригады NMPD стало решающим.

«Это означало бы, что время идёт, а в больницу я попала бы намного позже. Я сказала диспетчеру отменить вызов, и мне ответили: “Да, хорошо, справляйтесь сами”. В больнице обнаружили кровь и жидкость в брюшной полости. Видимо, для NMPD это не считается острым случаем — по их мнению, человек может подождать. Хорошо, что я сама медработник и понимаю, что нужно срочно обращаться за помощью, потому что это могло закончиться летально. А если бы это был человек, далёкий от медицины, без водительских прав и машины? Или ребёнок, который не может объяснить, где и как у него болит? Это могло бы закончиться трагически», — говорит Элина, предполагая, что в отдельных регионах и сельских районах может не хватать бригад неотложной помощи.

Согласно правилам Кабинета министров, бригада NMPD должна прибыть на срочный вызов в государственных городах не позднее чем через 12 минут после приёма вызова, в городах краёв — в течение 15 минут, а в остальных территориях, включая такие сельские населённые пункты, как Гарсене, — в течение 25 минут. Эти нормативы должны соблюдаться как минимум в 75% случаев.

Наличие бригад Неотложной медицинской помощи в регионах зависит в том числе и от бюджета организации. Пока пациенты ждут бригаду, им предлагают удаленные консультации врача.