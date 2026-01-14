Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«78 добровольцев из 111»: стартовал первый призыв года (1)

Редакция PRESS 14 января, 2026 07:50

1 комментариев

В среду к службе приступают 111 молодых людей из первого в этом году призыва Службы государственной обороны. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны.

Из всех призывников 78 человек, или 70%, подали заявки добровольно. Остальные были призваны по принципу случайного отбора.

Службу молодые люди начнут в двух подразделениях Национальные вооружённые силы. В штабном батальоне в этом году службу начнёт 61 человек, в том числе одна девушка. В Военно-воздушных силах в Лиелварде к службе приступят 50 человек, среди них две девушки.

Служба государственной обороны длится 11 месяцев. За это время призывники осваивают базовые военные навыки, проходят физическую подготовку и получают знания в сфере государственной обороны под руководством профессиональных инструкторов. Особое внимание уделяется дисциплине, командной работе и развитию лидерских качеств.

В штабном батальоне военнослужащие могут выбрать специализацию в сфере связи, медицины, почётного караула, оружия или транспорта. В ВВС после завершения основного обучения служба продолжается в дивизионе противовоздушной обороны, где призывников привлекают к повседневным задачам обеспечения подразделений.

Минобороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до 14 января добровольно подать заявку на Службу государственной обороны, которая начнётся в июле. Служба будет проходить в шести местах, включая Адажи, Лиелварде, Алуксне, Лузнаву и Скрунду, а также подразделения Земессардзе.

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге
Важно

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Важно

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере (1)

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали (1)

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке (1)

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам (1)

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы (1)

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели (1)

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло (1)

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

