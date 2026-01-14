Из всех призывников 78 человек, или 70%, подали заявки добровольно. Остальные были призваны по принципу случайного отбора.

Службу молодые люди начнут в двух подразделениях Национальные вооружённые силы. В штабном батальоне в этом году службу начнёт 61 человек, в том числе одна девушка. В Военно-воздушных силах в Лиелварде к службе приступят 50 человек, среди них две девушки.

Служба государственной обороны длится 11 месяцев. За это время призывники осваивают базовые военные навыки, проходят физическую подготовку и получают знания в сфере государственной обороны под руководством профессиональных инструкторов. Особое внимание уделяется дисциплине, командной работе и развитию лидерских качеств.

В штабном батальоне военнослужащие могут выбрать специализацию в сфере связи, медицины, почётного караула, оружия или транспорта. В ВВС после завершения основного обучения служба продолжается в дивизионе противовоздушной обороны, где призывников привлекают к повседневным задачам обеспечения подразделений.

Минобороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до 14 января добровольно подать заявку на Службу государственной обороны, которая начнётся в июле. Служба будет проходить в шести местах, включая Адажи, Лиелварде, Алуксне, Лузнаву и Скрунду, а также подразделения Земессардзе.