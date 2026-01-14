Внимание! Гололедица на дорогах!

Осложнённое движение отмечается на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Ницгале до Извалды, на Резекненском шоссе (A12) от Резекне до Столбовки, а также на трассе от российской границы (Гребнева) через Резекне и Даугавпилс до литовской границы (Медуми) - на участке от Берзгале до Медуми (A13). Скользко также на Даугавпилсском (A14) и Резекненском (A15) обходах.

На региональных дорогах затруднённое движение наблюдается в окрестностях Вентспилса, Лиепаи, Талси, Салдуса, Бауски, Гулбене, Прейли, Резекне и Даугавпилса.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с состоянием покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.