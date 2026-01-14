Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Внимание! Гололедица на дорогах!

14 января, 2026

Важно 0 комментариев

В среду утром на отдельных участках дорог Латвии, преимущественно в Латгалии, зафиксированы снег и гололедица, сообщили агентству LETA в предприятии Latvijas Valsts ceļi. В связи с ухудшением дорожных условий к работам по содержанию трасс привлечены 14 единиц техники зимней службы.

Осложнённое движение отмечается на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Ницгале до Извалды, на Резекненском шоссе (A12) от Резекне до Столбовки, а также на трассе от российской границы (Гребнева) через Резекне и Даугавпилс до литовской границы (Медуми) - на участке от Берзгале до Медуми (A13). Скользко также на Даугавпилсском (A14) и Резекненском (A15) обходах.

На региональных дорогах затруднённое движение наблюдается в окрестностях Вентспилса, Лиепаи, Талси, Салдуса, Бауски, Гулбене, Прейли, Резекне и Даугавпилса.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с состоянием покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Загрузка

16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

16:21

Важно 0 комментариев

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

