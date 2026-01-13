Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп троллит Европу Гренландией добиваясь совсем иного: мнение

Редакция PRESS 13 января, 2026 11:44

Латышские СМИ 0 комментариев

"Когда через несколько дней после заявлений Трампа о Гренландии вашингтонский «Центр стратегических и международных исследований» организовал дискуссию о Европе и новой концепции национальной безопасности США, сложилось впечатление, что американцев гораздо больше интересует не Гренландия, а регулирование Европейского Союза в области цифровых услуг и контента. Точнее не интересует, а очень не устраивает - пишет Марис Зандерс на портале Satori.lv.

Послание это можно прочитать так: перестаньте мучить наших технологических гигантов, и мы оставим в покое Гренландию и Данию. 

Как бы ни критиковала Европа администрация Трампа, она по-прежнему слишком важна для американцев, чтобы спор о Гренландии привел к военному конфликту. Поэтому наиболее вероятно, что разговоры о военных средствах для достижения целей являются блефом.

Трамп уже обещал купить Гренландию в ходе своего первого срока. Самое неприятное в этом то, что многим американским экспертам такое решение кажется приемлемым. Например, в ходе дискуссии, организованной Институтом Гувера, участники шутили, что, учитывая численность населения Гренландии, покупка обойдется недорого, а населению острова в качестве бонуса можно предложить американский паспорт и даже квартиру в солнечной Флориде. Отвратительно.

Читая гневные комментарии в стиле «свобода не продается», я ловлю себя на мысли, что далеко в этом так уверен. В мире уже есть места, где жители готовы отказаться от части своих политических прав в обмен на материальное благополучие и стабильность. Классическим примером являются Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Поэтому, хотя сами жители Гренландии пока негативно относятся к намерениям Трампа, поскольку хотят полной независимости (а не автономии) от Дании, трудно предсказать, каким будет их мнение в будущем. Большинство из них не испытывают никакой любви к Дании, однако понимают, что без поддержки более финансово сильной страны, по крайней мере пока, не обойтись. Если независимость недостижима, почему бы этой поддержкой не стали американцы?"

 

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП
Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В среду в Латвии усилится ветер

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

