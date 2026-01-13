Трамп троллит Европу Гренландией добиваясь совсем иного: мнение

Послание это можно прочитать так: перестаньте мучить наших технологических гигантов, и мы оставим в покое Гренландию и Данию.

Как бы ни критиковала Европа администрация Трампа, она по-прежнему слишком важна для американцев, чтобы спор о Гренландии привел к военному конфликту. Поэтому наиболее вероятно, что разговоры о военных средствах для достижения целей являются блефом.

Трамп уже обещал купить Гренландию в ходе своего первого срока. Самое неприятное в этом то, что многим американским экспертам такое решение кажется приемлемым. Например, в ходе дискуссии, организованной Институтом Гувера, участники шутили, что, учитывая численность населения Гренландии, покупка обойдется недорого, а населению острова в качестве бонуса можно предложить американский паспорт и даже квартиру в солнечной Флориде. Отвратительно.

Читая гневные комментарии в стиле «свобода не продается», я ловлю себя на мысли, что далеко в этом так уверен. В мире уже есть места, где жители готовы отказаться от части своих политических прав в обмен на материальное благополучие и стабильность. Классическим примером являются Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Поэтому, хотя сами жители Гренландии пока негативно относятся к намерениям Трампа, поскольку хотят полной независимости (а не автономии) от Дании, трудно предсказать, каким будет их мнение в будущем. Большинство из них не испытывают никакой любви к Дании, однако понимают, что без поддержки более финансово сильной страны, по крайней мере пока, не обойтись. Если независимость недостижима, почему бы этой поддержкой не стали американцы?"