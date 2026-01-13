«Ригас сатиксме» сообщает об открытии новой парковки в Задвинье

-На набережной улицы Мукусалас, недалеко от улицы Акменю, открылась новая парковка зоны Д, работающая по соответствующим тарифам, сообщило предприятие в Фейсбуке.
ФОТО "Ригас сатиксме"
Как сообщалось, в минувшие выходные в Риге торжественно открыли новый променад - на улице Мукусалас. Теперь поблизости открылась и парковка "Ригас сатиксме"...
-На набережной улицы Мукусалас, недалеко от улицы Акменю, открылась новая парковка зоны Д, работающая по соответствующим тарифам, сообщило предприятие в Фейсбуке.
ФОТО "Ригас сатиксме"
На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».
На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».
На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.
На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.
Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.
Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.
Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году?
Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году?
В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.
В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.
В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.
На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.
На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.