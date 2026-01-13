Пенсия по-новому: как самому рассчитать её размер?

Заветная формула

Главное - стаж и страховая зарплата

Какой будет пенсия на старости лет? Что влияет на размер пенсии? Оказывается, свою пенсию можно предварительно рассчитать.

При расчете пенсии по старости сотрудники Государственного агентства социального страхования (VSAA) пользуются формулой, которая составлена с учетом страхового стажа, средней зарплаты и времени накопления стажа. Вот эти основы и создают наши пенсии, от них зависит, на какие средства мы будем жить на старости лет.

Пока на пенсию выходят жители, имеющие советский страховой стаж и стаж до принятия пенсионного закона, используется формула переходного периода, учитывающая страховые периоды до 1 января 1996 года.

При расчете пенсии учитываются:

- пенсионный капитал за период с 1 января 1996 года до месяца назначения пенсии;

- средняя страховая зарплата с 1996 до 1999 года (включительно);

- страховой стаж в период по 31 декабря 1995 года;

- период времени (в годах), в течение которого пенсия будет выплачиваться человеку, - начиная с года назначения.

V Формула расчЕта пенсии по старости

P = K : G : 12 (P = K / G : 12),

где P – это средняя пенсия за месяц;

K - накопленный пенсионный капитал застрахованного лица (сумма страховых платежей и годовой прирост капитала, зарегистрированный на личном счете конкретного налогоплательщика);

G - период времени (в годах), за которые с года назначения пенсии планируется выплата пенсии по старости (определяется законом).

V Формула пенсии с учЕтом советского стажа

В переходный период, пока на пенсию выходят жители с трудовым стажем, накопленным до 1996 года, для расчета их пенсии по старости применяется формула:

P = (Ks + K) : G : 12 или

P = (Ks + K) / G : 12

Дополнительное слагаемое – Ks. Это начальный пенсионный капитал, который рассчитывается по формуле:

Ks = Vi x As x 0,2 : 12

где Vi - средняя страховая зарплата страховых платежей будущего пенсионера за 48 месяцев (актуализированная) в период с 1996 по 1999 год (включительно). Если в указанный период страховые платежи выплачивались менее чем за 48 месяцев, средняя зарплата страховых платежей устанавливается путем деления суммы страховых платежей на 48;

As - страховой стаж в годах потенциального пенсионера за период до 1 января 1996 года.

Также о прогнозируемом размере пенсии можно узнать в VSAA, но обратиться за этой информацией можно не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста. Справка VSAA будет составлена с учетом страхового стажа на тот момент.

Следует заполнить заявление установленной формы, адресованное VSAA. Укажите, каким образом вы желаете получить информацию: лично, почтой, на свой официальный электронный адрес (если лицо активировало данный адрес) или через портал Latvija.gov.lv.

Заявление можно подать:

- через портал Latvija.gov.lv (данные на портале обновляются раз в неделю);

- лично в любом клиентском центре агентства или в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений (не забудьте паспорт или ID-карту);

- в электронном виде (заявление должно быть подписано электронной подписью с отметкой о времени) по адресу э-почты агентства: pasts@vsaa.gov.lv;

- почтой в конверте.

Надо учесть, что после ежегодной индексации пенсионного капитала размер прогнозируемой пенсии будет изменяться. Поэтому к моменту выхода на пенсию ее размер может заметно измениться.

(!) Узнать о своем страховом стаже, который зарегистрирован в базе данных VSAA, можно на портале:

www. latvija.lv

Если не заработали достаточно...

В этом случае назначат минимальную пенсию

Если у человека есть страховой стаж, необходимый для начисления пенсии по возрасту, но страховые накопления невелики, то государство назначает ему минимальную пенсию. Она зависит от размера стажа будущего пенсионера.

В 2026 году минимальный размер пенсии определяется путем применения коэффициента 1,2 к расчетной базе минимальной пенсии по старости - 213 евро, а для лиц с инвалидностью с детства – 255 евро (в 2025-м - 189 и 226 евро соответственно) плюс за каждый последующий год, превышающий страховой период, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), сумма увеличивается на 2% от расчетной базы минимальной пенсии по старости.

Если страховой стаж человека в Латвии составляет:

- не менее 20 лет (или если пенсия была назначена до 31 декабря 2025 года с более коротким страховым стажем, необходимым для назначения пенсии по старости), то размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 255,60 евро (213 x 1,2), а для лиц с инвалидностью с детства – 306,00 евро (255 x 1,2), ранее - 226,80 и 271,20 евро соответственно;

- 21 год и более, то размер минимальной пенсии по старости определяется путем увеличения ее на 4,26 евро за каждый год страхового стажа, а для лиц с инвалидностью с детства – на 5,10 евро за каждый год страхового стажа (в 2025-м - 3,78 и 4,52 евро соответственно...

Если не хватает страхового стража

Тогда государство назначит пособие

Если у жителя не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии по старости, ему назначается государственное пособие социального обеспечения. Оно выплачивается с наступлением пенсионного возраста и по заявлению жителя.

В 2026 году минимальная сумма государственного пособия социального обеспечения в месяц по старости – 187 евро (в 2025 году - 166 евро)...

Пора на пенсию

Возраст одинаковый – для мужчин и женщин: 65 лет

После 12 лет пенсионного марафона, когда каждый год пенсионный возраст с 62 лет увеличивался на 3 месяца, в прошлом году в Латвии установился стабильный пенсионный возраст – 65 лет, для мужчин и женщин одинаково. В 2026 году он сохраняется.

Страховой стаж для назначения государственной пенсии – 20 лет.

Возраст выхода на преждевременную пенсию – 63 года, но при страховом стаже 30 лет...

Важная буква G?

Срок выплаты пенсии, условный

В пенсионной формуле есть показатель - G. Это период времени (в годах), за которые планируется выплата пенсии по старости, начиная с года выхода на пенсию. То есть прогнозируемый срок выплаты пенсии - одинаковый для мужчин и женщин.

При расчете пенсии накопленный пенсионный капитал делится на G – то есть на то количество лет, в течение которых по закону предполагается выплачивать пенсию пенсионеру. (Правила Кабинета министров № 1445 от 10 декабря 2013 года.)

Это не значит, что пенсию будут выплачивать столько времени, а потом прекратят. Есть немало пенсионеров, которые живут дольше этого условного срока и получают пенсию, так сказать, сверх плана. И пусть пенсионеры живут дольше и получают больше...

Цифра G постоянно обновляется - в сторону увеличения. Согласно статистике, люди в Латвии живут все дольше и дольше. Так, в данный период времени при пенсионном возрасте 65 лет G составляет 17,24 года. А, например, четыре года назад, когда на пенсию уходили в 64 года и 3 месяца, он был 17,97 года.

Если человек планирует выйти на преждевременную пенсию в 63 года, то ему рассчитают: G - 18,66 года.

Если же пенсионер проработает до 70 лет, например, и только тогда запросит пенсию, то G будет – 14,05; в 80 лет – 8,24...

(!) Чем позже человек запрашивает пенсию, тем меньше показатель G, - значит, больше размер ежемесячной пенсии. Однако работающие люди пенсионного возраста предпочитают вовремя оформить пенсию и потом получать пенсию и зарплату...

(!) Подробнее – на портале Государственного агентства социального страхования (VSAA):

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА