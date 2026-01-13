Без штанов, но с настроением: лондонцы устроили подземный флешмоб в метро (ВИДЕО)

Пассажиры ехали в обычной верхней одежде — пальто, куртках, шарфах, — но ниже пояса оставались в белье, создавая эффект «ничего необычного не происходит». Именно в этом и заключается суть флешмоба: никакой политики, лозунгов или протестов — только коллективный абсурд и смех.





Акция прошла в нескольких ветках лондонского метро и быстро привлекла внимание пассажиров. Кто-то смеялся, кто-то снимал видео, кто-то делал вид, что не замечает происходящего. По словам участников, цель проста — сломать зимнюю рутину и поднять настроение себе и окружающим.

No Trousers Tube Ride проводится в Лондоне не первый год и является частью международного движения, которое зародилось в Нью-Йорке. Участие добровольное, правила минимальны: выглядеть максимально серьёзно и вести себя так, будто поездка в трусах — самая обычная вещь.

Полиция и сотрудники метро, как правило, относятся к акции спокойно: пока участники не нарушают общественный порядок, флешмобу дают «проехать» без вмешательства.

В разгар новостей о кризисах, запретах и расследованиях лондонцы напомнили: иногда людям просто нужно немного коллективной глупости, чтобы зима прошла быстрее