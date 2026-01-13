Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Без штанов, но с настроением: лондонцы устроили подземный флешмоб в метро (ВИДЕО)

Редакция PRESS 13 января, 2026 11:24

В лондонском метро в воскресенье было особенно свежо — и не только из-за января. Более сотни человек спустились в подземку… без брюк, приняв участие в ежегодной акции No Trousers Tube Ride 2026.

Пассажиры ехали в обычной верхней одежде — пальто, куртках, шарфах, — но ниже пояса оставались в белье, создавая эффект «ничего необычного не происходит». Именно в этом и заключается суть флешмоба: никакой политики, лозунгов или протестов — только коллективный абсурд и смех.

Акция прошла в нескольких ветках лондонского метро и быстро привлекла внимание пассажиров. Кто-то смеялся, кто-то снимал видео, кто-то делал вид, что не замечает происходящего. По словам участников, цель проста — сломать зимнюю рутину и поднять настроение себе и окружающим.

No Trousers Tube Ride проводится в Лондоне не первый год и является частью международного движения, которое зародилось в Нью-Йорке. Участие добровольное, правила минимальны: выглядеть максимально серьёзно и вести себя так, будто поездка в трусах — самая обычная вещь.

Полиция и сотрудники метро, как правило, относятся к акции спокойно: пока участники не нарушают общественный порядок, флешмобу дают «проехать» без вмешательства.

В разгар новостей о кризисах, запретах и расследованиях лондонцы напомнили: иногда людям просто нужно немного коллективной глупости, чтобы зима прошла быстрее

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В среду в Латвии усилится ветер

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

