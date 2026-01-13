Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

На ролике видно, как бригада под популярные мелодии Паулса спешит на вызов. В заснеженный лес. И находит там "пострадавшего", заслушавшегося тоже музыкой Паулса. В итоге всё кончается прекрасно...

-Мы искренне поздравляем маэстро Раймондса Паулса с его прекрасным юбилеем! - сообщают медики. И расшифровывают смысл ролика: "Произведения маэстро часто присутствуют в нашей повседневной жизни. Они вдохновляют наших коллег на службе, помогают нам восстановить силы после трудных событий и позволяют нам по-настоящему радоваться тому, чего мы достигли – каждой спасенной жизни".

Так же медики признаются в любви к Маэстро и говорят, что его музыка спасает множество душ и сердец. И желают ему здоровья на долгие годы.

...Спасибо нашим коллегам из BAC Jelgava за сердечное и юмористическое музыкальное поздравление.