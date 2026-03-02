Морозы отступили и цены на электричество постепенно снижаются: Latvenergo

В Литве средняя цена электроэнергии снизилась на 20% и составила 98,23 евро за МВт-ч, а в Эстонии средняя недельная цена снизилась на 18% до 99,52 евро за МВт-ч. На балтийском рынке электроэнергии третью неделю подряд продолжается значительное снижение цен.

Цена в системе "Nord Pool" упала до 84,21 евро за МВт-ч, что на 9% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию снизились во всем Северном и Балтийском регионе. Основным фактором снижения цен стало значительное сокращение потребления электроэнергии на фоне резкого повышения температуры. Дополнительное влияние на динамику цен оказало небольшое увеличение общего объема выработки солнечных и ветряных электростанций в странах Балтии по сравнению с предыдущей неделей, в то время как в Северном регионе было зафиксировано снижение выработки.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе значительно снизились объемы выработки ветровых и солнечных электростанций- на 33% и 49% соответственно, в то время как в странах Балтии объем выработки ветровых электростанций остался на уровне предыдущей недели, а солнечных - вырос на 32%. Доступность атомных электростанций (АЭС) в странах Северной Европы на прошлой неделе снизилась на 11% и составил 88%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9 770 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 8 948 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 10% до 624 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 8% ниже, чем неделей ранее, и составило 158 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 11% до 188 ГВт-ч. Литва потребила 277 ГВт-ч, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 14%, в общей сложности было произведено 435 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии сократилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей, или на 135 ГВт-ч. В Эстонии производство сократилось на 30% и составило 87 ГВт-ч. В то же время в Литве производство электроэнергии снизилось на 5% до 212 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 86% в Латвии, 46% в Эстонии и 77% в Литве. На страны Балтии приходилось 70% потребляемой в регионе электроэнергии.