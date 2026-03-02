Морозы отступили и цены на электричество постепенно снижаются: Latvenergo

© LETA 2 марта, 2026 18:53

Бизнес 0 комментариев

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась на 19% и составила 100,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена электроэнергии снизилась на 20% и составила 98,23 евро за МВт-ч, а в Эстонии средняя недельная цена снизилась на 18% до 99,52 евро за МВт-ч. На балтийском рынке электроэнергии третью неделю подряд продолжается значительное снижение цен.

Цена в системе "Nord Pool" упала до 84,21 евро за МВт-ч, что на 9% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию снизились во всем Северном и Балтийском регионе. Основным фактором снижения цен стало значительное сокращение потребления электроэнергии на фоне резкого повышения температуры. Дополнительное влияние на динамику цен оказало небольшое увеличение общего объема выработки солнечных и ветряных электростанций в странах Балтии по сравнению с предыдущей неделей, в то время как в Северном регионе было зафиксировано снижение выработки.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе значительно снизились объемы выработки ветровых и солнечных электростанций- на 33% и 49% соответственно, в то время как в странах Балтии объем выработки ветровых электростанций остался на уровне предыдущей недели, а солнечных - вырос на 32%. Доступность атомных электростанций (АЭС) в странах Северной Европы на прошлой неделе снизилась на 11% и составил 88%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9 770 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 8 948 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 10% до 624 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 8% ниже, чем неделей ранее, и составило 158 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 11% до 188 ГВт-ч. Литва потребила 277 ГВт-ч, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 14%, в общей сложности было произведено 435 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии сократилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей, или на 135 ГВт-ч. В Эстонии производство сократилось на 30% и составило 87 ГВт-ч. В то же время в Литве производство электроэнергии снизилось на 5% до 212 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 86% в Латвии, 46% в Эстонии и 77% в Литве. На страны Балтии приходилось 70% потребляемой в регионе электроэнергии.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

