«Всё это время нас пугали зря?» Врачи пересмотрели главный миф о яйцах

Долгие годы считалось: пищевой холестерин из яиц повышает уровень «плохого» холестерина и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендовалось не превышать 300 мг холестерина в день.

Но в 2016 году этот лимит официально убрали из американских рекомендаций — научных доказательств прямой связи оказалось недостаточно.

А в 2025 году рандомизированное перекрёстное исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало неожиданное:

употребление двух яиц в день в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров привело к снижению уровня LDL-холестерина уже через пять недель.

И вот тут начинается самое интересное.

Эксперты говорят:

главный «двигатель» роста холестерина — не сам холестерин в еде, а насыщенные жиры.

Именно они мешают печени выводить LDL из крови и усиливают образование аполипопротеина B — частиц, повышающих риск атеросклероза.

Проще говоря: проблема чаще не в яйцах, а в том, с чем их едят.

Яичница на сливочном масле с беконом и тостом?

Или яйца с овощами и цельнозерновым хлебом?

Один крупный яйцо содержит около 206 мг холестерина, но также — почти 3 г белка, витамин D, холин для мозга, витамины A, E, K, омега-3 и лютеин для зрения. Причём большая часть питательных веществ находится именно в желтке.

Американская кардиологическая ассоциация считает, что здоровые взрослые могут безопасно употреблять 1–2 яйца в день.

Но есть нюанс:

60–80% уровня холестерина определяется генетикой, а диета — лишь на 20–40%.

И всё же врачи советуют ограничивать насыщенные жиры: сливочное масло, жирные молочные продукты, красное мясо, кокосовое масло.

Получается, яйца из «виновников» превращаются в реабилитированный продукт.

Вопрос теперь другой:

мы убрали желтки — или просто не туда смотрели всё это время?

