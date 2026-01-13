Лариса Долина рискует остаться и без дачи с миллионным ущербом: СМИ

Еще не утих скандальный спор за квартиру в Хамовниках между Ларисой Долиной и ее оппоненткой Полиной Лурье, как в жизни певицы возникли новые проблемы. И они опять же коснулись недвижимой собственности. В этот раз речь идет о двух земельных участках артистки в подмосковном Протасово общей площадью 2215 квадратов. На этой огромной территории построено два загородных дома и гараж, а также вырыт пруд на берегу ручья.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов случайно обнаружил нарушение и подал жалобу в природоохранную прокуратуру. В беседе со СМИ инициатор раскрыл подробности дела.

Рыськов планировал оформить разрешение на создание водного объекта в зоне ручья, подготовил необходимые документы. Потом стал изучать близлежащую территорию и увидел, что участок народной артистки расположился в водоохранной зоне, что противоречит закону. Более того, в защитной полосе ручья вырыт котлован диаметром 230 м², который певица превратила в личный пруд.

«Когда водный объект находится в федеральной собственности, у него есть береговая полоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона. На прибрежной защитной полосе запрещено производить распашку земель. Это влечет экологический ущерб — влияет на водный объект и сохранность водоохранной зоны.

Береговая полоса относится к территории общего пользования — ни физическое, ни юридическое лицо не имеет права на включение ее в собственность. Земельные участки гражданки Долиной выдавались по постановлению, которое не является легитимным, потому что их наложение на береговую полосу видно невооруженным глазом», — пояснил предприниматель.

Как Долина получила в личное пользование участки, являющиеся федеральной собственностью, предстоит выяснить надзорным органам. Рыськов предполагает, что их могли перепродать на торгах. Территорию артистка обустроила еще 15 лет назад, однако по закону такие участки, вне зависимости от срока давности их приобретения, должны быть возвращены в собственность Российской Федерации, а нарушения необходимо устранить.

«Она же гражданка РФ, поэтому должна соблюдать российское законодательство. Она же здесь живет! Нарушитель обязан произвести рекультивацию земель, возместить экологический ущерб и обустроить кадастровые границы своих земельных участков за пределами прибрежной и защитной полос. Площадь не очень большая, но экологический ущерб действительно серьезный. Возмещение составит около 2 миллионов рублей», — заявил Рыськов.

Сама Долина ситуацию никак не комментирует. Певица восстанавливает в ОАЭ ментальное здоровье после скандала с Лурье. Однако в скором времени Долиной грозит позорное выселение с приставами, если она так и не решит вопрос с передачей ключей новой хозяйке квартиры.