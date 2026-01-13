Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Января Завтра: Aira, Arijs, Aris, Harijs
Доступность

Лариса Долина рискует остаться и без дачи с миллионным ущербом: СМИ

СтарХит 13 января, 2026 11:20

Мир 0 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Долина незаконно вырыла пруд на своем загородном участке, который к тому же нарушает кадастровые границы. Предприниматель Глеб Рыськов просит надзорные органы произвести проверку с целью освободить землю, которая находится в федеральной собственности.

Еще не утих скандальный спор за квартиру в Хамовниках между Ларисой Долиной и ее оппоненткой Полиной Лурье, как в жизни певицы возникли новые проблемы. И они опять же коснулись недвижимой собственности. В этот раз речь идет о двух земельных участках артистки в подмосковном Протасово общей площадью 2215 квадратов. На этой огромной территории построено два загородных дома и гараж, а также вырыт пруд на берегу ручья.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов случайно обнаружил нарушение и подал жалобу в природоохранную прокуратуру. В беседе со СМИ инициатор раскрыл подробности дела.

Рыськов планировал оформить разрешение на создание водного объекта в зоне ручья, подготовил необходимые документы. Потом стал изучать близлежащую территорию и увидел, что участок народной артистки расположился в водоохранной зоне, что противоречит закону. Более того, в защитной полосе ручья вырыт котлован диаметром 230 м², который певица превратила в личный пруд.

«Когда водный объект находится в федеральной собственности, у него есть береговая полоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона. На прибрежной защитной полосе запрещено производить распашку земель. Это влечет экологический ущерб — влияет на водный объект и сохранность водоохранной зоны.

Береговая полоса относится к территории общего пользования — ни физическое, ни юридическое лицо не имеет права на включение ее в собственность. Земельные участки гражданки Долиной выдавались по постановлению, которое не является легитимным, потому что их наложение на береговую полосу видно невооруженным глазом», — пояснил предприниматель.

Как Долина получила в личное пользование участки, являющиеся федеральной собственностью, предстоит выяснить надзорным органам. Рыськов предполагает, что их могли перепродать на торгах. Территорию артистка обустроила еще 15 лет назад, однако по закону такие участки, вне зависимости от срока давности их приобретения, должны быть возвращены в собственность Российской Федерации, а нарушения необходимо устранить.

«Она же гражданка РФ, поэтому должна соблюдать российское законодательство. Она же здесь живет! Нарушитель обязан произвести рекультивацию земель, возместить экологический ущерб и обустроить кадастровые границы своих земельных участков за пределами прибрежной и защитной полос. Площадь не очень большая, но экологический ущерб действительно серьезный. Возмещение составит около 2 миллионов рублей», — заявил Рыськов.

Сама Долина ситуацию никак не комментирует. Певица восстанавливает в ОАЭ ментальное здоровье после скандала с Лурье. Однако в скором времени Долиной грозит позорное выселение с приставами, если она так и не решит вопрос с передачей ключей новой хозяйке квартиры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Загрузка

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать