Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены изменения размеров социальных выплат некоторым группам жителей. Но помогут ли эти прибавки справиться с растущими счетами за «коммуналку» и день ото дня повышающимися ценами на продукты и другие необходимые товары и услуги?

Повышение минимальной зарплаты на 40 евро – с 740 евро в прошлом году до 780 в наступившем - и минимальных пенсий и пособий на 20-40 евро вряд ли сильно повлияет на благосостояние жителей. Ведь на другой чаше весов – выросшие по сравнению с минувшим годом счета за отопление, и это при постоянной плюсовой температуре в первые месяцы зимы. А за январь уже увеличится плата за обслуживание и управление домами.

Почему? Да потому, что дворникам и рабочим надо повышать минимальную зарплату, ну и, конечно, и руководству домоуправлений ее поднять – чтобы его уровень жизни не падал.

Такая вот круговерть денег в обиходе: чтобы поднять одним - надо отнять у других или вернуть эти деньги, взяв у тех, кому их дали, - да еще с процентами.

Тем не менее прибавка есть. Кому-то она поможет купить нужные лекарства, в каких-то семьях - обновить школьнику ноутбук, а какой-то пенсионер скопит деньжат и справит себе теплые ботинки, в другой семье хоть раз в неделю поедят досыта.

Какие же изменения в сфере благосостояния намечены в 2026 году? Это ежегодное повышение размера пенсий и государственных пособий, а также изменение размера взносов социального страхования и условий предоставления ряда услуг...

Дети – наше всё

Новые пособия для семей с детьми

В 2026 году заметные изменения произошли в сфере помощи семьям с детьми и приемным семьям. Уточним, что за девять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 8 883 новорожденных, что на 10,9%, или 1 092 меньше, чем за тот же период 2024-го, - свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Наверное, кривая демографии уже стала так выразительна, что властям больше нельзя сидеть сложа руки.

Хотя и обещанные меры при нынешних расходах – поддержка символическая. Размер семейного пособия остается прежним и зависит от числа воспитываемых в семье детей в возрасте до 20 лет, если они продолжают очное образование.

Пособие по рождению ребЕнка

Для детей, родившихся в период с 1 января 2026 года, размер разового государственного пособия теперь составляет 600 евро на каждого ребенка (в прошлом году - 421,17 евро).

Пособие по уходу за ребёнком

Размер ежемесячного пособия до достижения ребенком полутора лет теперь составляет 298 евро (ранее - 171). Также на нескольких детей, родившихся за один раз, пособие составляет 298 евро в месяц за каждого ребенка.

А как же тем, кому назначены пособия в прошлом году? Если ранее пособие по уходу за ребенком и доплата уже были предоставлены в размере 171 евро и их выплата продолжается после 1 января 2026 года, то VSAA (Государственное агентство социального страхования) пересчитает размер пособий и будет выплачивать 298 евро в месяц.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается за предыдущий месяц, то есть январское пособие в новом размере будет перечислено родителям в феврале.

А вот размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет не изменится – так и остались 42,69 евро в месяц. Эта сумма будет выплачиваться VSAA на всех детей, родившихся в период по 2 ноября 2026 года включительно.

Пособие по отцовству

В случае рождения близнецов или более детей работодатель предоставляет отцу отпуск длиной 10 рабочих дней и отцовское пособие, теперь - на каждого ребенка. (Ранее число детей не уточнялось.)

Государственное семейное пособие

Начиная с 1 января 2026 года государственное семейное пособие на детей в возрасте от 16 до 20 лет также будет предоставляться на ребенка, обучающегося в высшем учебном заведении (высшая школа, колледж) по очной форме обучения и не состоящего в браке. Требуется заявление от родителей в VSAA.

Ранее эта норма распространялась только на учащихся, получающих среднее и профессиональное образование.

Родительское пособие

В период с 1 января по 31 декабря 2026-го лицу, получающему родительское пособие, работающему по найму или получающему доход в качестве самозанятого лица и не находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком в размере 75% от суммы предоставленного пособия. Эта норма действовала и в прошлом году.

Это условие распространяется как на работающих родителей, которым пособие было предоставлено в 2024 или 2025 году и выплата будет продолжена в 2026-м, так и на тех, кому оно будет предоставлено в 2026 году.

(!) Внесены и другие поправки – сложные и не всегда понятные простому уму. Если ребенок родился в период с 1 января 2026 года, то в период выплаты родительского пособия включается только период выплаты материнского пособия за время отпуска по рождению ребенка. Для детей, родившихся до 31 декабря 2025 года, в период выплаты родительского пособия входит весь период выплаты материнского пособия по рождению ребенка.

Если основная часть родительского пособия и непередаваемая часть запрашиваются как один непрерывный период, право на получение непередаваемой части пособия сохраняется даже в случае утраты лицом статуса наемного работника или самозанятого лица в течение периода получения пособия.

(!) С 1 июля 2026 года родительское пособие предоставляется ребенку:

- если ему присвоен персональный код;

- если его статус в Регистре физических лиц активен;

- если тот постоянно проживает в Латвийской Республике.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Если ребенок и один из родителей проживают или работают в другом государстве - члене ЕС, Швейцарской Конфедерации или стране ЕЭЗ, то пособие по уходу за ребенком предоставляется и выплачивается в соответствии с условиями регул № 883/2004 и № 987/2009.

Пособия опекунам, приёмным семьям, усыновителям

Помощь увеличивается

Приемные семьи и опекуны, в свою очередь, получат достаточно ощутимую прибавку — и, возможно, это стимулирует семьи активнее принимать детей, оставшихся без родительской опеки.

* Установлены новые размеры пособий опекунам:

- вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна – 298 евро в месяц (ранее - 54,07 евро);

- пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой:

- до достижения ребенком 7 лет – 390 евро в месяц (ранее – 215);

- с 7 до 18 лет – 480 евро в месяц (ранее – 258).

* Пособия для приемных родителей. С 1 января 2026 года вознаграждение за уход за ребенком, подлежащим усыновлению (пособие выплачивается до утверждения судом решения об усыновлении ребенка), составляет:

- если вознаграждение назначено в 2026 году – 1 041,44 евро в месяц;

- если было назначено в 2025 году и продолжает выплачиваться в 2026-м, то с 1 января сумма выплаты будет 956,61 евро в месяц;

- если назначено в 2024 году и продолжает выплачиваться в 2026-м, то с 1 января сумма выплаты будет 852,28 евро в месяц.

Размер надбавки за каждого последующего ребенка, находящегося на попечении, составляет 298 евро в месяц.

* Вознаграждение за исполнение обязанностей приемной семьи в месяц с 1 января 2026 года составляет:

- за одного ребенка - 298 евро (ранее – 171);

- за двух – 387,40 евро (ранее - 222,30);

- за трех – 476,80 евро (ранее - 273,60 за троих и более детей);

- за четырех – 506,60 евро;

- за пятерых – 536,40 евро;

- за шестерых и более детей - 566,20 евро.

* Пособие по случаю усыновления ребенка (единовременное пособие, выплачиваемое после вступления в силу решения суда об усыновлении). Если решение вступит в силу:

- в январе 2026 года или позже – 2 433 евро;

- уже вступило в силу до 1 января 2026 года – теперь составит 1 422,87 евро.

* Пособие на усыновленного ребенка (выплачивается ежемесячно после вступления в силу решения суда об усыновлении):

- до достижения ребенком 7 лет – 195 евро в месяц (ранее - 107,50);

- с 7 до 18 лет – 234 евро в месяц (ранее – 128).

Если пособие выплачивалось и до 1 января 2026 года, то после 1 января будет поступать родителям в новом размере...

Новый порядок

Изменения для получателей пенсий и возмещений

С нетерпением ждут перемен к лучшему и пенсионеры, и те, для кого государственная поддержка - порой единственное средство существования. Здесь сохранятся прежде установленные привилегии – доплаты к пенсиям за страховой стаж, а также добавятся новые возможности.

Доплаты

С 1 января 2026 года VSAA продолжит выплачивать доплату к латвийским пенсиям по старости и инвалидности за страховой период до 31 декабря 1995-го. Добавятся и новые группы пенсионеров.

Доплаты к пенсиям по старости за страховой стаж, накопленный до 1996 года, VSAA начало выплачивать в 2024-м, вернее - возобновило.

Этого долго ждали 82 900 пенсионеров по старости и 29 400 получателей пенсий по инвалидности. Или более трети - 35,2% - всех пенсионеров по возрасту и почти половина - 45,9% - получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года. Они попали, так сказать, не в то время - когда доплаты приостановили.

Ведь до 2012 года при расчете пенсии по старости отдельно учитывался страховой стаж пенсионера за период по 31 декабря 1995-го. Доплаты выплачивались с 2006 года – как добавка к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный в период по 31 декабря 1995-го. На пенсию порой уходили те, у кого набирался только советский стаж.

А с 2012 года правительство отменило доплаты к пенсиям: якобы уже у новых пенсионеров накоплен страховой стаж после 1996-го. И вот в 2024-2025 годах были произведены первые выплаты после двенадцатилетнего перерыва тем, кто вышел на пенсию с 2012 по 2017 год.

(!) В 2026 году доплату получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах;

- в 2027-м - те, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах;

- в 2028-м доплаты дойдут до тех, кто вышел на пенсию в 2024, 2025, 2026 годах;

- в 2029-м обещают выплачивать добавку тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Размер надбавки составляет 1,72 евро за каждый год стажа.

Перерасчёт

Теперь VSAA будет автоматически пересчитывать пенсии по старости, инвалидности и выслуге лет (за исключением пенсий за выслугу лет в учреждениях), если пенсионером вносились взносы социального страхования после назначения пенсии или после предыдущего перерасчета.

Если пенсионер работает и платит обязательные взносы социального страхования, то он имеет право раз в 12 месяцев получить перерасчет размера пенсии с учетом уплаченных взносов социального страхования. Для этого надо подавать заявление в VSAA, но не ранее чем через 12 месяцев после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Не все пенсионеры об этом знают и не все пользуются этим бонусом. Тем более что это заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на портале Latvija.lv, а это не всем пенсионерам по силам. Плюс подача заявления напрямую и вовсе осложнилась. Заявления в учреждения, в том числе в VSAA, можно подавать, только имея свою э-подпись или другие виды электронного подтверждения личности.

С этого года вводится новый порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Поправки к Закону о государственных пенсиях предусматривают АВТОМАТИЧЕСКИЙ перерасчет пенсий в случаях, когда после назначения пенсии по старости или инвалидности субъект уплачивает взносы социального страхования.

(!) Для упрощения расчетов решено, что перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года – для всех работающих пенсионеров. Но, как и прежде, не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета или назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия.

Если же получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время, он должен подать заявление с указанием первого числа какого месяца его пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету.

(!) Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года - и далее ежегодно. Так что тем, кто не подавал заявление на перерасчет в период с 1 апреля 2025 года, она будет пересчитана автоматически.

До 31 марта 2026 года перерасчет пенсии будет производиться VSAA как и прежде — на основании заявления пенсионера, которое должно быть подано не позднее 15 марта.

2-й пенсионный уровень

С 1 января 2026 года сумма накопленного капитала умершего участника 2-го пенсионного уровня, согласно закону, может быть унаследована или добавлена к накопленному капиталу 2-го уровня только, если она составляет не менее 65,45 евро.

Если накопленный на день смерти налогоплательщика капитал 2-го пенсионного уровня составляет менее 65,45 евро, то он переводится в специальный пенсионный бюджет.

ВНИМАНИЕ!

С 1 января 2026 года увеличены минимальные размеры пенсий и возмещений, а также размеры государственного пособия социального обеспечения.

Государственное социальное страхование

Размер взноса имеет значение

Нередко бывает, что у человека наступает пенсионный возраст, он обращается в VSAA за начислением пенсии, а она насчитывается совсем небольшая и порой даже меньше установленного законом минимального размера. Хотя страхового стажа хватает.

Надо учитывать, что размер пенсии по старости и инвалидности, по потере кормильца, государственных пособий по болезни, по безработице, материнских и т. д. зависит от того, в каком объеме налогоплательщик перечислял взносы обязательного социального страхования.

* Самозанятые лица. С 1 января 2026 года самозанятые лица, если их ежемесячный доход:

- не достигает 780 евро, они обязаны ежеквартально вносить обязательные государственные взносы социального страхования на пенсионное страхование в размере 10% от доходов;

- достигает и превышает 780 евро, то они обязаны вносить взносы в размере не менее 31,07% от 780 евро на все виды социального страхования и 10% от разницы между фактическим доходом и объектом взносов – на пенсионное страхование.

* С 1 января 2026 года для лиц, добровольно присоединившихся к государственному социальному страхованию, минимальная сумма объекта взносов за календарный год установлена на уровне 9 360 евро. Это означает, что взносы должны вноситься ежегодно не менее чем с указанной суммы.

* Максимальная годовая сумма объекта взносов в 2026 году останется неизменной и составит 105 300 евро.

* Минимальные взносы государственного социального страхования Госагентство социального страхования будет рассчитывать для тех работников и самозанятых лиц, чей квартальный доход, заявленный в VSAA, составит менее 2 340 евро (три минимальные месячные зарплаты).

Взносы из государственного бюджета

С 1 января 2026 года также будут производиться страховые взносы из государственного бюджета на пенсионное страхование, страхование от безработицы и страхование по инвалидности для неработающих лиц, получающих вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна. Сумма объекта взносов составит 171 евро.

С 1 января 2026 года изменится объект обязательных взносов:

- для лиц, получающих пособие по уходу за ребенком-инвалидом, в соответствии с размером пособия по уходу за ребенком-инвалидом – 413,43 евро;

- для получателей пособия по уходу за ребенком в соответствии с размером пособия – 298 евро...

(!) Подробнее – на портале Государственного агентства социального страхования (VSAA):

www.vsaa.gov.lv

Оксана ПЕТРЕНКО