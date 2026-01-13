По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующие три недели в Латвии будут холоднее обычного. Возможно, после 20 января из Сибири придут сильные морозы — температура воздуха временами может опускаться до -30 градусов.

В ближайшие ночи в некоторых частях страны, главным образом в восточных регионах, по мере рассеивания облаков, температура может немного опуститься ниже -20 градусов.

Ожидается, что во второй половине января будет мало осадков и часто светить солнце. Более сильный снегопад, а также метель, ожидаются вечером 14 января и в ночь на 15 января в Западной Латвии, начиная с побережья Южного Курземе.

В этом месяце в Латвии, вероятно, будет самый холодный январь с 2016 года или даже с 2010 года.