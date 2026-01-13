Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Начинаются мероприятия памяти баррикад

© LETA 13 января, 2026 08:14

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня в Риге и других регионах Латвии начинаются мероприятия, посвященные 35-й годовщине баррикад, сообщили агентству ЛЕТА в Музее баррикад 1991 года.

Во вторник, 13 января, в почтовом отделении на улице Элизабетес в Риге состоится гашение специального конверта "Баррикадам - 35", выпущенного "Latvijas pasts". Автор дизайна конверта и штемпеля - художник Гиртс Грива.

13 января в 18:00 на Закюсале у здания Латвийского телевидения состоится памятное мероприятие в честь защитников баррикад, на котором торжественную клятву принесут более 100 яунсаргов.

С 14 января до 27 января на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Мы защитили Латвию", посвященная событиям того времени - от планирования защиты стратегических объектов до сноса последней баррикады. Параллельно на сайте Музея баррикад 1991 года barikades.lv будет доступна цифровая версия выставки с дополнительными фотографиями.

В пятницу, 16 января, в Сейме пройдет конференция "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности".

В этот же день в 12:00 на Марупском кладбище состоится памятное мероприятие у могилы Роберта Мурниекса, первого погибшего на баррикадах 1991 года, а в 16:00 - памятное мероприятие в его честь у Вецмилгравского моста.

В субботу, 17 января, в Сейме, Кабинете министров, Латвийском радио, Латвийском телевидении и в компании "Tet" на улице Дзирнаву пройдет день открытых дверей в честь годовщины баррикад.

В этот же день в 17:00 на Домской площади состоится праздничный гала-концерт "Баррикадам 1991 года - 35", а в воскресенье, 18 января, в 15:00 в Кипсальском выставочном зале прозвучит концерт "Мы защитили Латвию".

Во вторник, 20 января, обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучат церковные колокола, а в школах состоится урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предложит обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.
 

Главные новости

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночный клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать