«Говорят на разных языках, но сердце и душа понимают всё»: вдохновляющее видео из социального дома

Пожилые люди называют самые простые вещи - это радость, здоровье, семья, друзья.

Благотворительная акция "Ангелы добра" уже много лет создается руками её организатора - Линды Моцебекере и других волонтеров. А также всех желающих, кто перед праздниками приносит подарки для пожилых людей или участвует в организации концертов.

"В этом видео жители дома социального ухода делятся своими мыслями о том, что для них означает доброта и счастье. Они говорят на разных языках, но сердце и душа понимают всё — у них нет ни национальности, ни языка.

Очень хотелось бы, чтобы жители всей Латвии, посмотрев этот материал, хотя бы на минуту остановились в своём повседневном ритме и задумались — что для них самих означает доброта и счастье", - пишет Линда.

Найдите, пожалуйста, пару минут, чтобы посмотреть этот вдохновляющий ролик.

Видео снято во время праздничного концерта, который состоялся 26.12.2025 в доме социального ухода «Гауя» в рамках благотворительной акции «Ангелы Добра».

Авторы видео: Renārs Muskars, Anna Šteinberga-Muskare