Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

"Пенсионная система каждой страны исторически развивалась и формировалась очень по-разному, поэтому пенсионный возраст совершенно не связан с уровнем экономического развития государства. В богатой Франции протестующие не дали Макрону поднять возраст с 62 до 65 лет, в большинстве стран ЕС он составляет от 65 до 67 лет, но в очень богатой Дании — 67 лет, ровно столько же, сколько в крайне бедной Болгарии и утопающей в долгах Греции. Пенсионный возраст не вытекает из экономического уровня страны или ВВП.

Латвийцу, имеющему как минимум 20 лет трудового стажа, возрастную пенсию в VSAA рассчитывают по установленной законом формуле: накопленные средства 1-го и 2-го пенсионных уровней делят на коэффициент G, который ЦСУ (CSP) прогнозирует как среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Без разделения населения по каким-либо признакам в 2012 году этот коэффициент в среднем составлял 18,50, а в 2019 году уже вырос до 19,38 (данные официального портала «Latvijas Vēstnesis»). Из-за повышенной смертности во время ковида ожидаемая продолжительность жизни упала примерно на два года, но сейчас снова растёт, хотя и остаётся ниже среднего по ЕС.

Если посмотреть конкретнее, то, по данным «Dienas Bizness»: во всех странах женщины живут дольше мужчин, но уже сейчас в Латвии среднестатистический мужчина проводит на пенсии всего 4 года. Как заключает журнал, «если продолжительность жизни мужчин в Латвии не вырастет, то она […] будет такой же короткой, как в России, которая без устали отправляет своих мужчин на смерть в бессмысленных войнах».

Таким образом, если в Латвии пенсионный возраст всё-таки повысят (допустим) ещё на два года, то тем людям, кто доживёт до нового возраста, накопленный пенсионный капитал разделят на меньший коэффициент G, и в итоге пенсионеры получат ту же самую общую сумму, только распределённую на более крупные ежемесячные выплаты, чем если бы они вышли на пенсию в 65 лет (как сейчас). Насколько длинный, настолько широкий.

Аргумент, что пенсионный возраст нужно повышать, потому что в ряде отраслей наблюдается хроническая нехватка рабочей силы, не решается изменением возраста выхода на пенсию. Многие продолжают работать и после достижения этого возраста — решающими здесь являются состояние здоровья и профессиональные навыки. Хронически больные люди и те, чьи профессии исчезают, не станут бодрее и не переквалифицируются, если им ещё пару лет не разрешат выйти на заслуженную пенсию. Это решается прежде всего улучшением здравоохранения и возможностями пожизненного обучения, а не искусственным увеличением числа бедных людей предпенсионного возраста, которых лишают права на заработанную пенсию.

Что же касается общих пенсионных денег, то депутатам и чиновникам стоит помнить: пенсионные накопления — это не их деньги. Это наши деньги. Мы каждый месяц платим обязательные государственные социальные взносы почти со всех видов доходов, которые администрирует VSAA. Ключевое слово здесь — «страхование». Мы платим за своё страхование на случай болезни, безработицы и других (не)счастий, на «мамины пособия» и на пенсию. По своей сути эта система очень близка к медицинскому страхованию, страхованию жизни или страхованию от несчастных случаев, которые предлагают частные страховые компании. Единственное отличие в случае VSAOI — это то, что её администрирует государственное учреждение VSAA, у которого на самом деле гораздо лучше репутация и компетентность, чем у многих продавцов частных страховых полисов. Специальный пенсионный бюджет даже во времена всевозможных кризисов сохранял здоровый профицит.

Если кто-то захочет выдвинуть максимально циничный «аргумент», что многие потенциальные пенсионеры просто не доживут до пенсии и поэтому их деньги «сэкономятся», то и это давно уже неправда. Поскольку работающие накапливают пенсионный капитал и стаж для себя, то в случае преждевременной смерти эти средства можно оставить в наследство любому выбранному получателю (супругу, детям, партнёру или любому другому физическому лицу) — достаточно просто сообщить о своём выборе VSAA, что можно сделать, не вставая от компьютера.

Поэтому депутаты и чиновники поступают правильно, когда обсуждают более эффективное расходование государственных и муниципальных денег в повседневной жизни, но не лезут с манипуляциями в пенсии и пенсионный возраст. Наши накопленные средства в конечном итоге должны оставаться в нашем распоряжении. Латвийское законодательство устроено так, что повышение пенсионного возраста только для того, чтобы ту же накопленную сумму выплачивать за более короткий период (без изменения общей суммы), напоминает нарезку пиццы не на 16 кусков, а на 14 — общий размер и вес пиццы от этого не меняется", - подчеркивает Лиепиньш.