Слишком часто умираем: прах латвийцев могут разрешить развеивать на кладбищах

Изначально планировалось предусмотреть захоронение праха умершего, но теперь планируется предусмотреть возможность захоронения умершего или урны с прахом на кладбище, а также развеивания праха в специально отведенных местах.

Как подчеркнул глава комиссии Олег Буров, развеивание праха усопшего в любом другом месте не входит в сферу действия этого закона.

Этот закон будет применяться только к территориям кладбищ.

Как сообщалось ранее, Сейм рассматривает проект закона о кладбищах, целью которого является установление единых правил создания, содержания, расширения и распределения мест захоронения на кладбищах.

В проекте закона предусмотрено, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает муниципальный совет. Решение о создании кладбища определяет его название, границы и виды захоронений, которые могут быть на нем произведены.

Муниципалитет может устанавливать время закрытия кладбища для посетителей, включая в решение обоснование таких ограничений.

В то же время, по запросу муниципалитет обязан обеспечить доступность кладбища для реализации культурно-исторических традиций, в том числе и в период действия установленных ограничений на посещение кладбища.

Муниципалитет обязан заранее планировать создание и расширение кладбищ в соответствии со своими документами по территориальному планированию.

Кладбище закрывается для захоронений, если нет свободных мест для погребений, а колумбарий закрывается, если нет свободных мест для размещения урн.

В законопроект включены основные требования к содержанию муниципальных кладбищ, предусматривающие, что муниципалитет должен обеспечить на кладбище как минимум такие элементы благоустройства, как табличка с названием кладбища, ограничениями на посещение кладбища (если таковые имеются), а также именем и контактной информацией управляющего кладбищем.

В проекте закона также предусмотрено требование о том, чтобы границы территории кладбища были обозначены природными объектами, если они не имеют видимых границ, определяемых природными или инфраструктурными объектами.

Целью данного положения является обеспечение возможности визуального разделения территории кладбища, что также необходимо для соблюдения и контроля правил использования кладбища и общественного порядка, если таковые имеются.

Указанное требование не означает обязанности муниципалитета огораживать кладбища забором. Муниципалитет, оценивая индивидуально расположение каждого кладбища в естественных условиях, а также имеющиеся ресурсы, имеет право выбрать наиболее подходящий способ обозначения территории кладбища.

Что касается благоустройства кладбищ, в проекте закона предусмотрено, что на муниципальном кладбище или на его границе должен быть установлен как минимум один пункт сбора бытовых отходов, а с учетом посещаемости кладбища — также пункт забора воды и туалет.

В проекте закона допускается, что при оценке посещаемости кладбища установка водозаборного пункта и туалета на кладбище может быть запрещена, если посещаемость кладбища настолько низка, что предоставление таких удобств не является необходимым.

Что касается установки водозаборных пунктов и туалетов, проект закона предусматривает переходный период в один год с момента вступления закона в силу, предоставляя таким образом муниципалитетам более длительный срок для установки вышеупомянутых объектов, если они еще не установлены.

На кладбище необходимо устанавливать указатели, обозначающие религиозные здания, а также другие объекты общего пользования. К таким зданиям относятся церкви, часовни, мечети, синагоги и другие религиозные сооружения, здания, связанные с кладбищами, мавзолеи, похоронные залы, крематории, колумбарии и подобные здания.

В проекте закона также предусмотрено, что муниципалитеты будут обязаны создать и вести электронный реестр захоронений на муниципальных кладбищах. В проекте закона установлен минимальный объем информации, который должен быть указан в реестре захоронений на муниципальных кладбищах.

В проекте закона предусмотрен годичный переходный период для создания вышеупомянутого реестра. До принятия единого регламента большинство муниципалитетов уже накопили необходимую информацию, но каждый муниципалитет сделал это по-своему и с разным объемом данных.

С учетом вышеизложенного, проект закона предусматривает, что информация, уже накопленная органами местного самоуправления, должна быть включена в вышеупомянутый реестр в течение трех лет с момента вступления в силу настоящего закона.

Проект закона предусматривает единое регулирование распределения могил на муниципальных кладбищах.

Кладбище предоставлено муниципалитетом в качестве общественной собственности с особыми правами пользования.

В первую очередь, при принятии решения о выделении могилы будет учитываться последнее заявленное место жительства покойного или указанный дополнительный адрес проживания, однако не будет исключена и возможность выделения могилы на основании заявленного или указанного дополнительного адреса проживания заявителя.

Аналогичным образом, в соответствии с процедурами, действующими в настоящее время в муниципалитетах, право на выделение места для захоронения также сохраняется по свободному выбору заявителя, если на кладбище уже есть свободное место, используемое заявителем, или по выбору заявителя, если на данном кладбище имеется свободное место.

В проекте закона установлен конкретный порядок распределения могил, что означает, что могилы в соответствующем муниципалитете распределяются в приоритетном порядке в зависимости от места жительства умершего или заявителя.

Предполагается установить, что после получения заявления муниципалитет предоставит заявителю информацию о наличии свободных мест на указанном в заявлении кладбище, и заявитель сможет выбрать место захоронения. В случаях, когда на выбранном заявителем муниципальном кладбище нет свободных мест, муниципалитет предложит заявителю место на другом кладбище данного муниципалитета, где захоронение будет возможно.

При подаче заявления на выделение места для захоронения заявитель будет иметь право запросить резервирование соседнего места, фактически создавая так называемые «семейные» захоронения.

Решение муниципалитета относительно выделения или отказа в предоставлении места для захоронения может быть оспорено внутри муниципалитета и обжаловано в Административно-районный суд.

В проекте закона также предусмотрены основные требования к содержанию могил и обязанности смотрителя могилы, например, как подготовить могилу к захоронению, как убрать могилу в течение трех месяцев после захоронения, включая удаление увядших цветов, венков и веток, как регулярно ухаживать за могилой, в том числе за насаждениями и элементами ландшафтного дизайна.

В проекте закона также предусмотрены единые правила, касающиеся признания кладбища неухоженным и лишения права пользования им. Единая процедура предусматривает, что управляющий кладбищем должен осматривать кладбище не реже одного раза в календарный год, с 1 апреля по 1 ноября, и сообщать о могилах, которые долгое время не содержались в надлежащем состоянии.

К числу давно заброшенных могил относятся те, с которых не убраны увядшие цветы, венки, опавшие листья, ветки, окурки свечей, сломанные или опрокинутые элементы ландшафтного дизайна и тому подобное, что значительно ухудшает общий визуальный вид кладбища.

По результатам проверки муниципалитет принимает решение о признании кладбища неухоженным и уведомляет об этом смотрителя кладбища. При этом смотрителю кладбища предоставляется возможность привести кладбище в порядок в течение трех лет, после чего решение муниципалитета отменяется.

Если имя смотрителя могилы неизвестно, то управляющий кладбищем, после решения муниципалитета, размещает на могиле информационное объявление о том, что могила признана неухоженной, и указывает его/ее контактные данные для связи.

Муниципалитет имеет право разместить объявление в другом месте, с учетом установленных ограничений на доступность информации, например, в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», если имя хранителя могилы неизвестно.

В проекте закона предусмотрено, что информация о признании кладбища неухоженным также включается в общедоступную часть муниципального реестра захоронений на кладбище.

Если после принятия соответствующего решения кладбище не будет приведено в порядок в установленный срок, местные власти принимают решение об отзыве права пользования кладбищем.

В проекте закона также устанавливаются единые правила, касающиеся захоронений и размещения урн в колумбариях, обновления информации в Реестре физических лиц и т. д.

Благодаря обеспечению единообразия правил, обязательные к исполнению положения муниципалитетов, касающиеся использования муниципальных кладбищ, перестанут действовать с момента вступления закона в силу.