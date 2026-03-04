Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Электричество может подешеветь: что обещает глава «Latvenergo»? (1)

Редакция PRESS 4 марта, 2026 07:39

Важно 1 комментариев

 

С ростом доли возобновляемой энергии стоимость электричества в Латвии может постепенно снижаться. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления компании «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

По его словам, даже несмотря на серьёзные вызовы, включая отключение стран Балтии от энергокольца BRELL, средняя цена электроэнергии в прошлом году снизилась примерно на 3%.

«С приходом возобновляемой энергии, которая дешевле ископаемой из-за налогов на выбросы CO2, можно прогнозировать тенденцию к умеренному снижению цен», - заявил председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

В 2026 году компания планирует завершить строительство ветропарка «Laflora». Он сможет обеспечивать около 5-6% потребления электроэнергии в Латвии. Также начнут работать несколько солнечных электростанций, а к концу года «Latvenergo» рассчитывает ввести в эксплуатацию ветропарк «Pienava».

При этом возобновляемая энергия сложнее для балансировки энергосистемы. Чтобы сгладить колебания, компания намерена активно развивать системы накопления энергии.

По словам Чаксте, на рынке уже произошло заметное снижение цен на литий-ионные батареи, и их использование стало экономически оправданным. «Latvenergo» планирует построить батарейные парки суммарной мощностью около 300 мегаватт.

Такие системы позволят покупать и накапливать электричество в периоды низких цен, а затем возвращать его в сеть в часы пикового спроса, тем самым сглаживая ценовые колебания на рынке.

«Технологических проблем нет. Вопрос лишь в том, дует ветер или нет - это особенность любой возобновляемой энергии», - отметил председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

Он также подчеркнул, что используемые компанией ветряные турбины рассчитаны на работу при низких температурах и оснащены специальными системами для эксплуатации в зимних условиях.

По предварительным данным, оборот концерна «Latvenergo» в прошлом году составил 1,566 миллиарда евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль сократилась на 27,5% и составила 273,7 миллиона евро.

Оборот материнской компании в 2025 году составил 949,8 миллиона евро, что на 10,1% меньше предыдущего года, а прибыль снизилась на 28,5% - до 190 миллионов евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать