С ростом доли возобновляемой энергии стоимость электричества в Латвии может постепенно снижаться. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления компании «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

По его словам, даже несмотря на серьёзные вызовы, включая отключение стран Балтии от энергокольца BRELL, средняя цена электроэнергии в прошлом году снизилась примерно на 3%.

«С приходом возобновляемой энергии, которая дешевле ископаемой из-за налогов на выбросы CO2, можно прогнозировать тенденцию к умеренному снижению цен», - заявил председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

В 2026 году компания планирует завершить строительство ветропарка «Laflora». Он сможет обеспечивать около 5-6% потребления электроэнергии в Латвии. Также начнут работать несколько солнечных электростанций, а к концу года «Latvenergo» рассчитывает ввести в эксплуатацию ветропарк «Pienava».

При этом возобновляемая энергия сложнее для балансировки энергосистемы. Чтобы сгладить колебания, компания намерена активно развивать системы накопления энергии.

По словам Чаксте, на рынке уже произошло заметное снижение цен на литий-ионные батареи, и их использование стало экономически оправданным. «Latvenergo» планирует построить батарейные парки суммарной мощностью около 300 мегаватт.

Такие системы позволят покупать и накапливать электричество в периоды низких цен, а затем возвращать его в сеть в часы пикового спроса, тем самым сглаживая ценовые колебания на рынке.

«Технологических проблем нет. Вопрос лишь в том, дует ветер или нет - это особенность любой возобновляемой энергии», - отметил председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте.

Он также подчеркнул, что используемые компанией ветряные турбины рассчитаны на работу при низких температурах и оснащены специальными системами для эксплуатации в зимних условиях.

По предварительным данным, оборот концерна «Latvenergo» в прошлом году составил 1,566 миллиарда евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль сократилась на 27,5% и составила 273,7 миллиона евро.

Оборот материнской компании в 2025 году составил 949,8 миллиона евро, что на 10,1% меньше предыдущего года, а прибыль снизилась на 28,5% - до 190 миллионов евро.