«До -20 ночью»: синоптики о холодных выходных

Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-восточного направления. Существенных осадков не ожидается.

В ночные часы температура воздуха во многих районах Латгале, а также местами в Видземе опустится примерно до -20 градусов. В остальной части страны мороз будет менее сильным. Днём максимальная температура воздуха в основном составит от -4 до -9 градусов, при этом в отдельных восточных районах холод окажется на несколько градусов ощутимее.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе количество осадков останется небольшим, а температура будет колебаться от умеренного до сильного мороза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидаются на 6-9 градусов холоднее климатической нормы.