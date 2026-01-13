Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Редакция PRESS 13 января, 2026 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Напомним, что на шоссе столкнулись пять машин. В том числе фура и пикап Toyota Hilux.

Существует вероятность, что погибшие были охотниками, которые незадолго до этого делили добычу, однако организации охотников эту информацию пока не подтвердили.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис напоминает, насколько важно подготовить автомобиль к зимней езде, чтобы избежать опасных ситуаций:

«Погода переменчивая — когда теплеет, дороги становятся мокрыми, периодически идёт снег, дует ветер. Поэтому невозможно точно предсказать, каким будет состояние дороги, и в таких условиях нужно ехать особенно внимательно и осторожно, чтобы внезапно не потерять управление.

В это время особенно тщательно следует следить за состоянием шин. Если в декабре глубина протектора у многих машин была близка к минимальным 4 мм, то сейчас она нередко даже меньше 3 мм. Это недопустимо, особенно когда погода ухудшается и дорожные условия становятся ещё более непредсказуемыми».

Показания водителя фуры и свидетелей указывают, что именно пикап выехал на встречную полосу, в то время как грузовик двигался по своей полосе. «Hilux», выполняя обгон, занесло, что и привело к столкновению.

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Загрузка

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

