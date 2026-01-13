Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Напомним, что на шоссе столкнулись пять машин. В том числе фура и пикап Toyota Hilux.

Существует вероятность, что погибшие были охотниками, которые незадолго до этого делили добычу, однако организации охотников эту информацию пока не подтвердили.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис напоминает, насколько важно подготовить автомобиль к зимней езде, чтобы избежать опасных ситуаций:

«Погода переменчивая — когда теплеет, дороги становятся мокрыми, периодически идёт снег, дует ветер. Поэтому невозможно точно предсказать, каким будет состояние дороги, и в таких условиях нужно ехать особенно внимательно и осторожно, чтобы внезапно не потерять управление.

В это время особенно тщательно следует следить за состоянием шин. Если в декабре глубина протектора у многих машин была близка к минимальным 4 мм, то сейчас она нередко даже меньше 3 мм. Это недопустимо, особенно когда погода ухудшается и дорожные условия становятся ещё более непредсказуемыми».

Показания водителя фуры и свидетелей указывают, что именно пикап выехал на встречную полосу, в то время как грузовик двигался по своей полосе. «Hilux», выполняя обгон, занесло, что и привело к столкновению.