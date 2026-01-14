Двоих детей спасли со льда Даугавы в Риге

С помощью спасательной доски детей доставили на берег и передали сотрудникам муниципальной полиции. Пострадавших не было.

В VUGD подчёркивают, что такие крупные реки, как Даугава, в это время ещё не полностью замерзают. Дети не способны объективно оценить толщину льда и его несущую способность, поэтому даже на вид безопасные участки могут быть опасны.

Спасатели напоминают, что лёд формируется неравномерно. Он обычно толще у берега и заметно тоньше в середине реки, а также в местах с течением, подводными источниками, притоками, камышами и возле мостов. Дополнительную опасность создаёт снежный покров, который может вводить в заблуждение и создавать иллюзию прочного льда. Даже при длительных морозах риск провалиться сохраняется.

Служба призывает родителей и образовательные учреждения регулярно говорить с детьми о безопасности у водоёмов и не допускать выхода на лёд.

За прошедшие сутки спасатели получили 47 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, 22 с проведением спасательных работ, ещё 14 оказались ложными.