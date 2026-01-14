А мы вас через Гугл! Европа придумала как окоротить амбиции Трампа в Гренландии

План санкций разрабатывается в качестве резервного плана, который будет использоваться только в том случае, если Трамп отклонит предложение НАТО о развертывании войск в Гренландии и продолжит претендовать на автономную арктическую территорию.

Эти предложения означают, что Брюссель будет использовать свои регулирующие полномочия в отношении компаний, которые получают значительные доходы от деятельности в Европе, обслуживая примерно 450 миллионов потребителей на едином рынке ЕС.

Официальные лица подчеркивают, что пока ничего официально не утверждено. Но тот факт, что Брюссель даже рассматривает возможность применения экономического оружия против своего крупнейшего союзника, показывает, насколько серьезно европейские лидеры относятся к территориальным требованиям Трампа. Обсуждаемые меры будут беспрецедентными — санкции против союзника по НАТО в предлагаемом масштабе никогда не применялись за 75-летнюю историю альянса.

За закрытыми дверями обсуждаются еще более радикальные варианты. Более крайним вариантом могло бы быть изгнание американских военных с их баз в Европе, лишив их ключевого плацдарма для операций на Ближнем Востоке и в других регионах. Такой шаг коренным образом изменил бы систему безопасности Запада.

Тем временем Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктический регион, сообщили в субботу СМИ. Военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове, а британские официальные лица в последние дни встречаются со своими коллегами из таких стран, как Германия и Франция, чтобы начать подготовку.

Планы, которые пока находятся на ранней стадии, могут включать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии. Это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных по времени учений, обмена разведданными, развития потенциала и перенаправления оборонных расходов. Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций по аннексии этого стратегически важного острова.