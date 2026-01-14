Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А мы вас через Гугл! Европа придумала как окоротить амбиции Трампа в Гренландии

14 января, 2026

Британская морская пехота на учениях в арктических широтах.

Европейский союз готовится наложить санкции на крупные американские технологические компании и банки, если Дональд Трамп откажется отказаться от своих амбиций в отношении Гренландии. Брюссель может ограничить деятельность Google, Microsoft, Meta, X и американских финансовых учреждений, работающих на территории 27 стран-членов блока, что станет чрезвычайным разрывом между западными союзниками, пишет IBT.

План санкций разрабатывается в качестве резервного плана, который будет использоваться только в том случае, если Трамп отклонит предложение НАТО о развертывании войск в Гренландии и продолжит претендовать на автономную арктическую территорию.

Эти предложения означают, что Брюссель будет использовать свои регулирующие полномочия в отношении компаний, которые получают значительные доходы от деятельности в Европе, обслуживая примерно 450 миллионов потребителей на едином рынке ЕС.

Официальные лица подчеркивают, что пока ничего официально не утверждено. Но тот факт, что Брюссель даже рассматривает возможность применения экономического оружия против своего крупнейшего союзника, показывает, насколько серьезно европейские лидеры относятся к территориальным требованиям Трампа. Обсуждаемые меры будут беспрецедентными — санкции против союзника по НАТО в предлагаемом масштабе никогда не применялись за 75-летнюю историю альянса.

За закрытыми дверями обсуждаются еще более радикальные варианты. Более крайним вариантом могло бы быть изгнание американских военных с их баз в Европе, лишив их ключевого плацдарма для операций на Ближнем Востоке и в других регионах. Такой шаг коренным образом изменил бы систему безопасности Запада.

Тем временем Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктический регион, сообщили в субботу СМИ. Военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове, а британские официальные лица в последние дни встречаются со своими коллегами из таких стран, как Германия и Франция, чтобы начать подготовку.

Планы, которые пока находятся на ранней стадии, могут включать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии. Это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных по времени учений, обмена разведданными, развития потенциала и перенаправления оборонных расходов. Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций по аннексии этого стратегически важного острова.

 

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

