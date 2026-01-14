До 14 м/с: синоптики предупреждают о метели

Облачность будет переменной. Во многих районах выглянет солнце, однако погодные условия останутся зимними. В середине дня температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, а местами в Латгале опустится до -13. Из-за ветра мороз будет ощущаться заметно сильнее.

В Риге осадков не ожидается. Вечером сохранится умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит около -7..-8 градусов.

Погодную ситуацию в регионе определяет область повышенного атмосферного давления, к которой с запада приближается фронт. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1019 гектопаскалей на западе страны до 1026 гектопаскалей на востоке.