Скрытая соль: где ее прячут и почему она опасна? Диетологи предупреждают!

14 января, 2026 09:29

Азбука здоровья

Вы не солите еду. Стараетесь есть аккуратно, фастфуд — редко, сладкое под контролем. Солонка на столе стоит скорее для гостей. И всё равно — по наблюдениям диетологов — суточная норма соли у многих людей набирается уже к обеду. Не после пиццы и не после чипсов, а после самой обычной еды.

Именно поэтому тема «скрытой соли» в последние месяцы вышла за пределы профессиональных обсуждений и перекочевала на страницы газет. Диетологи давно об этом говорили, но теперь к ним прислушались и редакторы. Причина простая: люди всё реже смотрят составы у продуктов, которые выглядят «здоровыми». Если на упаковке написано «цельнозерновой», «фитнес» или «био», кажется, что проверять там уже нечего.

А соль тем временем никуда не делась. Она просто перестала быть заметной. Сегодня большая её часть попадает в организм не из солонки, а из повседневной еды — той самой, которую мы считаем нормальной и даже полезной. Хлеб, сыр, творожные продукты, готовые супы, соусы, заправки, хумус, еда из кафе — даже без фастфуда. В результате обычный обед легко перекрывает рекомендованную дневную норму.

Проблема не в одном солёном блюде и не в редких «слабостях». Опасность именно в постоянном превышении. Диетологи напоминают: избыток соли задерживает жидкость в организме, повышает нагрузку на сердце и сосуды, со временем может влиять на артериальное давление и работу почек. И всё это происходит без ощущения, что человек делает что-то явно вредное.

Для порталов это идеальная история. Государства ограничивают рекламу фастфуда, сахар уже давно назначен главным врагом, а вот скрытая соль остаётся вне поля зрения покупателя. Получается простой и понятный сюжет: вы стараетесь есть правильно, но система всё равно подсовывает лишнее.

Что с этим делать? Специалисты советуют без фанатизма. Не отказываться от соли полностью и не превращать еду в источник стресса, но иногда всё-таки смотреть состав — даже у «здоровых» продуктов. Помнить, что готовая еда и полуфабрикаты дают основную нагрузку по соли. И не демонизировать солонку: чаще всего она вообще ни при чём.

Это не новая страшилка и не революция в питании. Скорее очередное напоминание: еда может выглядеть полезной, но это не всегда означает, что её можно есть, не задумываясь.

Важно

Важно

Важно

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

