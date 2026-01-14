Скрытая соль: где ее прячут и почему она опасна? Диетологи предупреждают!

Именно поэтому тема «скрытой соли» в последние месяцы вышла за пределы профессиональных обсуждений и перекочевала на страницы газет. Диетологи давно об этом говорили, но теперь к ним прислушались и редакторы. Причина простая: люди всё реже смотрят составы у продуктов, которые выглядят «здоровыми». Если на упаковке написано «цельнозерновой», «фитнес» или «био», кажется, что проверять там уже нечего.

А соль тем временем никуда не делась. Она просто перестала быть заметной. Сегодня большая её часть попадает в организм не из солонки, а из повседневной еды — той самой, которую мы считаем нормальной и даже полезной. Хлеб, сыр, творожные продукты, готовые супы, соусы, заправки, хумус, еда из кафе — даже без фастфуда. В результате обычный обед легко перекрывает рекомендованную дневную норму.

Проблема не в одном солёном блюде и не в редких «слабостях». Опасность именно в постоянном превышении. Диетологи напоминают: избыток соли задерживает жидкость в организме, повышает нагрузку на сердце и сосуды, со временем может влиять на артериальное давление и работу почек. И всё это происходит без ощущения, что человек делает что-то явно вредное.

Для порталов это идеальная история. Государства ограничивают рекламу фастфуда, сахар уже давно назначен главным врагом, а вот скрытая соль остаётся вне поля зрения покупателя. Получается простой и понятный сюжет: вы стараетесь есть правильно, но система всё равно подсовывает лишнее.

Что с этим делать? Специалисты советуют без фанатизма. Не отказываться от соли полностью и не превращать еду в источник стресса, но иногда всё-таки смотреть состав — даже у «здоровых» продуктов. Помнить, что готовая еда и полуфабрикаты дают основную нагрузку по соли. И не демонизировать солонку: чаще всего она вообще ни при чём.

Это не новая страшилка и не революция в питании. Скорее очередное напоминание: еда может выглядеть полезной, но это не всегда означает, что её можно есть, не задумываясь.