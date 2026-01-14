Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже завтра! С 15 января подорожают билеты на автобусы и поезда

14 января, 2026

Автотранспортная дирекция напоминает: Совет общественного транспорта 4 сентября прошлого года утвердил новую структуру тарифов на региональные автобусные и железнодорожные маршруты. Новые цены вступят в силу с 15 января 2026 года.

По данным дирекции, изменения сбалансированы так, чтобы сохранить качество услуги и финансовую устойчивость системы. Тарифы привязаны к дальности поездки и учитывают доступность регионов. В зонной системе стоимость вырастет на 0,30 евро, а за пределами зон и на более длинных маршрутах - на 0,20 евро.

Примеры изменений в поездах: Рига-Иманта 1,50 евро (без изменений), Рига-Сигулда 2,50 -> 2,80, Рига-Дубулты 2,00 -> 2,30, Рига-Лиепая 8,90 -> 9,10, Рига-Саласпилс 2,00 -> 2,30, Рига-Айзкраукле 3,50 -> 3,80. В автобусах: Лиепая-Гробиня 1,00 -> 1,20, Рига-Дубулты 2,00 -> 2,30, Комбули-Казанова 0,70 -> 0,90, Рига-Резекне 11,70 -> 11,90, Алуксне-Балви 2,70 -> 2,90.

Важно: все билеты, купленные до 14 января, будут действительны до конца своего срока, но с 15 января продажа пойдёт только по новому тарифу. Для владельцев абонементов скидки сохраняются без изменений.

Льготы для социально защищённых групп на региональных маршрутах остаются 100% и порядок пользования не меняется. Также сохраняются скидки, включая: 50% для родителей из многодетных семей с удостоверением «Почётная семья Латвии», 90% для школьников, студентов и детей от полной стоимости разовой поездки, 40% от стоимости абонемента для всех.

Тарифы будут пересматривать регулярно, не реже одного раза в год - с учётом накопленной инфляции и изменений средней зарплаты по сравнению с предыдущим периодом.

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

