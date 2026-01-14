Уже завтра! С 15 января подорожают билеты на автобусы и поезда

По данным дирекции, изменения сбалансированы так, чтобы сохранить качество услуги и финансовую устойчивость системы. Тарифы привязаны к дальности поездки и учитывают доступность регионов. В зонной системе стоимость вырастет на 0,30 евро, а за пределами зон и на более длинных маршрутах - на 0,20 евро.

Примеры изменений в поездах: Рига-Иманта 1,50 евро (без изменений), Рига-Сигулда 2,50 -> 2,80, Рига-Дубулты 2,00 -> 2,30, Рига-Лиепая 8,90 -> 9,10, Рига-Саласпилс 2,00 -> 2,30, Рига-Айзкраукле 3,50 -> 3,80. В автобусах: Лиепая-Гробиня 1,00 -> 1,20, Рига-Дубулты 2,00 -> 2,30, Комбули-Казанова 0,70 -> 0,90, Рига-Резекне 11,70 -> 11,90, Алуксне-Балви 2,70 -> 2,90.

Важно: все билеты, купленные до 14 января, будут действительны до конца своего срока, но с 15 января продажа пойдёт только по новому тарифу. Для владельцев абонементов скидки сохраняются без изменений.

Льготы для социально защищённых групп на региональных маршрутах остаются 100% и порядок пользования не меняется. Также сохраняются скидки, включая: 50% для родителей из многодетных семей с удостоверением «Почётная семья Латвии», 90% для школьников, студентов и детей от полной стоимости разовой поездки, 40% от стоимости абонемента для всех.

Тарифы будут пересматривать регулярно, не реже одного раза в год - с учётом накопленной инфляции и изменений средней зарплаты по сравнению с предыдущим периодом.