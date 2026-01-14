Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Падение связано с просадкой мировых цен на промышленную молочную продукцию. По словам представителей отрасли, волна началась ещё в декабре в Германии, где в магазинах уже видели дешёвые масло и сыр, а теперь это отражается и на латвийских полках.

Статистика подтверждает тренд: по данным ЦСУ, за месяц масло подешевело на 7%. Однако в годовом разрезе средняя цена масла снизилась лишь на 0,07%, следует из данных портала letapartika.lv. Быстрее, по данным портала, снизилась цена сыра Tilzītes siers - на 1,6%.

Председатель правления Центрального союза молочников Латвии (LPCS) Янис Шолкс говорит, что наиболее резкое снижение ожидаемо пришлось на масло: оно ранее было сравнительно дорогим. При этом на полках заметны и низкие цены на сыры, произведённые в Германии или Польше.

«Сейчас в мире накоплены очень значительные запасы промышленной молочной продукции... Поэтому их выбрасывают на рынок по сниженным ценам. Это первый этап кризиса - перепроизводство и падение цен», - заявил Шолкс.

Снижение фиксирует и розница. Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле сообщила, что средняя цена продажи сливочного масла в сети снизилась примерно на 44%, а один из самых популярных сыров Tilzītes подешевел в среднем более чем на 20%.

«В целом да, это продолжится... Запасы с каждым днём стареют, срок их годности сокращается, поэтому их нужно выводить на рынок», - пояснил Шолкс.

Но для местных производителей это плохая новость. Готовая продукция дешевеет, а закупочные цены на молоко держатся. По данным LPCS за ноябрь, средняя закупочная цена составляла около 0,45 евро за килограмм, хотя, по оценке Шолкса, при текущих рыночных ценах она должна быть 0,26-0,30 евро. Экспорт промышленной продукции, по его словам, не спасает - ставка на товары с более высокой добавленной стоимостью: сливочные сыры, йогурты и молочные напитки, хотя их доля в общем экспорте пока невелика.