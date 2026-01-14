Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

14 января, 2026

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Падение связано с просадкой мировых цен на промышленную молочную продукцию. По словам представителей отрасли, волна началась ещё в декабре в Германии, где в магазинах уже видели дешёвые масло и сыр, а теперь это отражается и на латвийских полках.

Статистика подтверждает тренд: по данным ЦСУ, за месяц масло подешевело на 7%. Однако в годовом разрезе средняя цена масла снизилась лишь на 0,07%, следует из данных портала letapartika.lv. Быстрее, по данным портала, снизилась цена сыра Tilzītes siers - на 1,6%.

Председатель правления Центрального союза молочников Латвии (LPCS) Янис Шолкс говорит, что наиболее резкое снижение ожидаемо пришлось на масло: оно ранее было сравнительно дорогим. При этом на полках заметны и низкие цены на сыры, произведённые в Германии или Польше.

«Сейчас в мире накоплены очень значительные запасы промышленной молочной продукции... Поэтому их выбрасывают на рынок по сниженным ценам. Это первый этап кризиса - перепроизводство и падение цен», - заявил Шолкс.

Снижение фиксирует и розница. Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле сообщила, что средняя цена продажи сливочного масла в сети снизилась примерно на 44%, а один из самых популярных сыров Tilzītes подешевел в среднем более чем на 20%.

«В целом да, это продолжится... Запасы с каждым днём стареют, срок их годности сокращается, поэтому их нужно выводить на рынок», - пояснил Шолкс.
Но для местных производителей это плохая новость. Готовая продукция дешевеет, а закупочные цены на молоко держатся. По данным LPCS за ноябрь, средняя закупочная цена составляла около 0,45 евро за килограмм, хотя, по оценке Шолкса, при текущих рыночных ценах она должна быть 0,26-0,30 евро. Экспорт промышленной продукции, по его словам, не спасает - ставка на товары с более высокой добавленной стоимостью: сливочные сыры, йогурты и молочные напитки, хотя их доля в общем экспорте пока невелика.

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

